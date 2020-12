Gaizka Garitano: "En todos los partidos nos pasa algo"

El Athletic, en inferioridad numérica en su visita al Alfredo Di Stéfano como consecuencia de la expulsión de Raúl García en el minuto 13, tuvo el empate en las botas de Mikel Vesga, quien perdonó ante Thibaut Courtois instantes antes de que Karim Benzema sentenciara un partido en el que Gaizka Garitano no quiso entrar a valorar la labor arbitral, con un posible penalti sobre Iñaki Williams en la jugada previa a la segunda cartulina amarilla al atacante navarro. "Con Raúl García no he hablado y no he visto todavía las jugadas, tendría que verlas y no quiero cargar contra nadie, porque son lances del juego que pueden pasar y nos ha ocurrido en un partido en el que jugar con diez jugadores tanto tiempo condiciona prácticamente todo", expuso el técnico rojiblanco, quien incidió en que "creo que nunca he hablado de los árbitros desde que estoy aquí y voy a seguir así; no quiero poner excusas".







"Si hubiese sido penalti sobre Williams y roja a Carvajal, eso sí condiciona todo, porque en esas jugadas se ha ido el partido", reconoció no obstante Garitano, quien destacó que "el equipo ha hecho un partidazo", aunque "de sensaciones no se vive y los partidos se nos siguen yendo por pequeños detalles sin ser inferiores al rival, si bien hay que felicitar a los jugadores por el trabajo que han hecho y por haber tenido el empate tan cerca al final". "En todos los partidos nos pasa algo que nos condiciona", lamentó aun así el derioztarra, que apuntó que "tenemos que quedarnos con las cosas buenas, porque sería preocupante que el equipo no estuviera bien, pero no es así".

Las mejores imágenes del encuentro. Fotos: EFE y AFP

, porque verlo en el campo nos hace ilusión a todos". "Hemos jugado con personalidad, con mucho orden y en los últimos diez minutos hemos ido hacia arriba y hemos estado cerca de empatar cuando muchos equipos jugando con uno menos tanto tiempo habrán salido goleados de aquí", indicó asimismo Garitano, quien

Cuestionado por el respaldo público de Aitor Elizegi y Rafa Alkorta, el técnico afirmó que "sigo con la misma ilusión y trabajando como cuando llegué. Si no ganas de seguido todos los entrenadores están en entredicho y solo puedo seguir con máximo trabajo e ilusión mientras esté".