El enfado de Raúl García

El navarro, que ha materializado dieciséis de los dieciocho penaltis lanzados como rojiblanco, no celebró su primer tanto del curso en Mestalla después de partir como suplente por cuarta jornada consecutiva

Raúl García siempre quiere más. Su genética competitiva, ganadora, le exige el máximo y partir por cuarta jornada de liga consecutiva como suplente no es una cuestión menor. No, al menos, para un futbolista acostumbrado a liderar al grupo desde el verde y a dejar su impronta en el campo, pero el presente no dibuja un escenario amable para el navarro, relegado al banquillo ante la poderosa irrupción en el once inicial del ayer goleador Asier Villalibre. También marcó, sin embargo, el 22 del Athletic, que ingresó en el terreno de juego en el minuto 77 en sustitución del ariete gernikarra para tomar la responsabilidad de lanzar un penalti apenas sesenta segundos después.

Sin tiempo para aclimatarse al choque y para entrar en calor, Raúl García vio cómo Iker Muniain era trabado dentro del área y el colegiado Carlos del Cerro Grande señalaba los once metros. Todos, en el campo y a través de la televisión, proyectaron entonces sus miradas en el de Zizur Mayor, quien no esquivó la responsabilidad. Abrazó el balón, lo colocó en el punto fatídico y batió a Jaume Doménech para poner el momentáneo 1-2 en el marcador al dar la vuelta así al tanto inicial firmado por Carlos Soler. El gol, por el momento y por ser el primero de la temporada en la cuenta particular del navarro, invitaba a una enérgica celebración, pero no fue así. Como se pudo intuir incluso antes del lanzamiento de la pena máxima, Raúl García, un seguro de vida desde los once metros al haber materializado dieciséis de los dieciocho penaltis lanzados como león tal como recordó Adurizpedia en Twitter, no celebró el tanto. Quizás por no estar rindiendo al nivel esperado y deseado por él mismo, tal vez por su complicado momento actual dentro del equipo o quién sabe si porque el partido permanecía abierto.

Lo cierto es que los compañeros corrieron en su búsqueda a fin de fundirse con él en un abrazo, muestra de afecto que el atacante agradeció, si bien se mostró frío, algo que choca con un fuerte y batallador carácter que le ha convertido en referente rojiblanco dentro de la caseta. El transcurso de la temporada, sin embargo, no invita a sonreír a un futbolista curtido en mil batallas que no estrenó su cuenta realizadora hasta ayer, decimotercera jornada de liga mediante, tras cerrar el ejercicio anterior con quince goles en su haber y con el trofeo Zarra a solo tres tantos de distancia como consecuencia de los dieciocho tantos firmados por Gerard Moreno. Reconvertido por Gaizka Garitano en delantero centro por las necesidades del guion, Raúl García respondió a las mil maravillas en dicha demarcación hasta la entrada de la presente campaña, en la que ha visto minimizados todos sus registros.

sus números

En Mestalla, autor de un gol con diez toques de balón en los trece minutos que estuvo sobre el césped, sumó un 66,7% de acierto en los pases, un 50% de duelos ganados en el suelo y un 100% en el juego aéreo al imponerse en el único salto que realizó, mientras que acumuló tres pérdidas de balón siendo objeto de una falta y cometiendo otra. Determinante de nuevo, el navarro, que puede presumir de haber marcado 64 goles en los 223 partidos oficiales disputados con la camiseta rojiblanca desde su llegada a Bilbao en el verano de 2015, apunta a recuperar la titularidad en el compromiso liguero de este martes ante el Real Madrid en Valdebebas.

Garitano, que adelantó ayer que recurrirá a las rotaciones para mantener la frescura del colectivo, devolverá al once inicial a un hombre que, lejos de conformarse con su rol actual, buscará recuperar el terreno perdido más pronto que tarde con su renovación en el aire. Con contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio, todo parece indicar que club y jugador acordarán una ampliación contractual que a buen seguro asoma en un segundo plano para Raúl García a día de hoy.

Suplente por cuarta jornada seguida

Unai López pide más minutos

La línea a seguir. Unai López, suplente por cuarta jornada consecutiva, saltó al verde tras el descanso para dar otra cara al Athletic en una "buena" segunda mitad en la que, según su parecer, "fuimos capaces de darle la vuelta al marcador, por lo que personalmente creo que se nos han escapado dos puntos en Valencia". "Esta es la línea a seguir y hay que continuar trabajando", afirmó asimismo el centrocampista rojiblanco, quien pide más minutos a Gaizka Garitano, dado que "siempre es importante jugar, porque al final no te conformas con salir como suplente, pero el míster es el que decide y yo me encuentro bien".

El navarro, que apunta a titular ante el Real Madrid, no parte de inicio desde la visita al Valladolid en la novena jornada