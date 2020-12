Garitano: "No sé en qué situación me deja el empate"

Gaizka Garitano ha visto desde la banda de Mestalla cómo sus hombres remontaban el gol inicial de Carlos Soler para regalar después un punto al Valencia tras un error garrafal de Unai Simón, un nuevo fallo individual que ha lamentado el técnico rojiblanco, si bien pone en valor el desempeño colectivo en un encuentro en el que "fuimos de menos a más y merecimos ganar".

"Nos quedamos con las buenas sensaciones que hemos tenido tras ir de menos a más durante el partido y es una pena, porque pequeños detalles nos están condenando, aunque no irte contento por no haber ganado en Valencia es buena señal", ha dicho Garitano, quien cuestionado por la posición en la que le deja el empate firmado en Mestalla ha admitido que "no lo sé, acaba de terminar el partido y he venido a rueda de prensa. No dependen de mí las cosas".

Convencido de que "este partido nos dará confianza", el derioztarra ha buscado reforzar la complicidad con el vestuario al asegurar en relación a la acumulación de graves errores individuales en los partidos que "eso cambiará, porque cuando el rendimiento de un equipo es este, esos pequeños errores tienden a desaparecer. Lo importante es que el rendimiento del equipo como bloque sea equilibrado y así está siendo".

El choque en Valencia, sin ir más lejos, no ha sido muy diferente a otros disputados anteriormente a ojos de Garitano, si bien el técnico matiza que "comparado con otros que habían sido más igualados fuera de casa, aunque con iniciativa nuestra también la mayoría de las veces, en cuanto a jugar la pelota, salir con ella y llegar por bandas arriba con mucha gente sí hemos dado un paso al frente".

"Ese mensaje lo ha cogido bien el equipo y es una pena tener que hacer la valoración de un empate por ese error del final", ha incidido el de Derio, quien ha salido no obstante en defensa de Unai Simón al resaltar que "tengo máxima confianza en Unai, es un porterazo y estamos a muerte con él". "La pasada temporada nos dio muchos puntos y es el puto amo como suele decirse", ha añadido el técnico, que tampoco ha querido profundizar en el bajo rendimiento de Iñaki Williams, aunque sí reconoce que "debe mejorar".

Satisfecho asimismo por los noventa minutos completados por Yuri Berchiche a gran nivel, Garitano también ha sido cuestionado por las numerosas acciones a balón parado desaprovechadas una vez más, ante lo que ha respondido que "hemos hecho dos goles de córner este año, pero en este partido hemos sacado diez, ellos ninguno y siempre podemos mejorar en ello, si bien no tenemos grandes especialistas para el primer cabezazo".

Por último, de cara a la visita liguera del martes al Real Madrid, el entrenador vizcaino no ha escondido que "tendremos que hacer rotaciones, porque en tres días no podremos tener la misma frescura, pero competiremos seguro después de dar un paso adelante fuera de casa e intentaremos por qué no dar la sorpresa en Madrid, yo tengo confianza".





GRACIA, RESIGNADO



Javi Gracia, técnico del Valencia, calificó como "insuficiente" el empate y no tuvo reparos en admitir que el Athletic fue mejor en la segunda mitad. "Nuestra realidad es la que vemos y en el segundo tiempo de este partido no hemos sido capaces de salir, de enlazar dos o tres pases y de quitarnos ese dominio del rival", lamentó el preparador navarro.