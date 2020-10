Berenguer: "Saldremos adelante porque se ve que esto es una familia"

Alex Berenguer, nuevo jugador del Athletic Club que debutó este domingo en la derrota del equipo bilbaino en Mendizorrotza, la tercera en cuatro partidos, cree que la plantilla rojiblanca saldrá "adelante" de la complicada situación en la que se encuentra, en puestos de descenso, porque ha visto desde su llegada que "esto es una familia".

"Estoy contento por el debut aunque triste por la derrota del equipo. Pero creo que esto lo sacaremos adelante porque desde que he llegado se ve que esto es una familia. Trabajaremos y tiraremos esto para adelante", dijo el navarro tras el partido, en delcaraciones distribuidas por el club vasco.

Berenguer, después que el viernes se anunció su acuerdo con el Athletic, el sábado pasó reconocimiento médico, firmó contrato, entrenó por primera vez con sus compañeros y entró en la convocatoria, y hoy ya debutó, reconoció que en su fichaje por el Athletic "ha pasado todo muy rápido, todo en un día".

"Desde que he llegado no he parado", confesó, agradecido a que ahora llegue un parón liguero. "El parón me va a venir bastante bien para habituarme al equipo, a como juega y a lo que me pide el entrenador. Trabajaremos duro estos quince días", apuntó.