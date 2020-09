Javi Martínez no da pistas; 'Sky Sports' dice que volverá al Athletic

Como autor del gol que dio la Supercopa de Europa al Bayern de Múnich, Javi Martínez se puso al micrófono de Movistar y fue preguntado por su futuro: "¿Te ves en Bilbao en los próximo días?". A lo que el de Aiegi, de 32 años, respondió: "No sé, no sé". A la contestación siguió una sonrisa. Martínez no dio mayores pistas sobre su devenir. Lo que sí garantizó es que "si el domingo estoy todavía (en el club alemán) y juego contra el Hoffenheim, volveré a darlo todo".

No obstante, Sky Sports anunció el viernes que el Athletic negocia su contratación "Pronto regresará a su anterior club, si bien todavía faltan los últimos detalles". El Bild publicó días atrás que la ausencia de Martínez en la tradicional foto del club bávaro con motivo de la Oktoberfest se debía a que el jugador gozaba del permiso del club para negociar su destino. Al respecto, el técnico del Bayern, Hans Flick, expresó, jocoso, que "había leído que Javi ya estaba en Bilbao. Por eso estaba un poco sorprendido de que viajara con nosotros a Budapest". "No es el momento de hablar del futuro de Javi. Es algo que tiene que decir él solo", añadió Flick.