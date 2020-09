Iñigo Martínez, molesto con las críticas tras la derrota del Athletic en Granada, pide "un voto de confianza"

Iñigo Martínez ha pedido "un voto de confianza" al entorno del Athletic porque ve "potencial para conseguir cosas" esta temporada y al equipo bilbaíno en la línea de unas últimas temporadas que siempre ha peleado por Europa e incluso se clasificó para una final de Copa que aún está por disputarse.

"Hay que darnos un voto de confianza. En las últimas temporadas siempre hemos estado ahí", recordó Iñigo en una rueda de prensa telemática ofrecida este martes en Lezama en la que aseguró que "nunca" ha sido "partidario esas críticas nada más jugar solo un partido" que recibió el Athletic tras caer en Granada (2-0) en la primera jornada y que enrarecieron el ambiente.

"Todo está siendo un poco raro para todos (por la pandemia de coronavirus) y lo mejor es ir paso a paso, partido a partido. No estamos al 100 por cien físicamente ni lo estaremos la semana que viene. Por eso no hay que desconfiar de este equipo. Lo mejor es estar todos unidos, afición y jugadores. El equipo se siente con fuerzas y con ganas y el mister también está con fuerzas y con ganas", reflexionó.





VICTORIA DEL ATHLETIC EN EIBAR

El zurdo de Ondarroa, por ello, se ha felicitado del triunfo del Athletic el domingo en Ipurua en un choque en el que consideró que fueron "mejores" que el Eibar. "Cuando empiezas mal, lo más importante darle la vuelta a esto. El partido ante el Eibar era importante para todos, para nosotros y para la afición, y creo que hicimos un grandísimo trabajo. Fuimos un equipo unido y con ganas desde el primer minuto, supimos aguantar los momentos malos, luego tuvimos muchas ocasiones y creo que fuimos superiores", resumió.



Varios jugadores del Athletic durante el entrenamiento de este martes en Lezama. Athletic Club

CESIÓN DE UNAI NÚÑEZ

Iñigo Martínez no ha entradi en las declaraciones de su compañero Unai Núñez, quien pidió hace unos días salir cedido para tener minutos aún siendo un jugador del gusto y al confianza del entrenador, Gaizka Garitano, pero sí quiso "dejar claro que cuando (Unai) sale al terreno de juego da el 100 por cien".

"Y eso es lo que a los compañeros nos importa. (En Ipurua, donde jugó por lesión de Yeray Álvarez), se vio (un Unai) muy competitivo. Hizo un partidazo, estuve con él y sé el trabajo que tuvo y como lo afrontó", apuntó.

Iñigo también destacó al joven Jon Morcillo, 'cachorro' titular en los dos primeros partidos. "Morcillo cada vez que sale lo da todo, aporta mucho al equipo en ataque y también en defensa", subrayó dentro de la buena impresión que le han causado todos los canteranos que están subiendo al primer equipo. "Sinceramente, creo que todos los que han subido han aportado", dijo.





PROBLEMAS FÍSICOS DE IÑIGO MARTÍNEZ

El internacional vizcaino, por otro lado, desveló problemas físicos que cada año le están impidiendo completar las pretemporadas, algo que le tiene molesto y preocupado.

"Llevo unos cuantos años arrastrando unas molestias en el glúteo e igual me vendría bien hacer una pretemporada más específica para mí. Debería echar un vistazo al tema y mirarlo bien porque no me viene nada bien. Empezar al tantrán no me gusta y no me gustaría perderme una pretemporada más", confesó.