Eibar 1-2 Athletic: Unai López vale por un derbi

Los pronósticos no siempre se cumplen. Acertar según qué cosas es un ejercicio de puro azar, pero por norma no suele ser complicado intuir por dónde irán los tiros en un encuentro entre el Eibar y el Athletic con Ipurua como escenario. Suele resultar seguro no arriesgar y apostar por un partido gris, de mucha intensidad, eso sí, pero muy poco vistoso para el aficionado, qué decir si este no va con ninguno de los dos equipos. Y tan claros eran todos los presagios que claro, se cumplieron. (Así narramos el minuto a minuto desde Ipurua)

Pusieron mucho de su parte armeros y leones para ofrecer unos primeros 30 minutos de la nada más absoluta, en el que el fútbol retrocedió varias décadas en el tiempo y el balón, cuando el juego no estuvo interrumpido, se dedico a volar de cabeza en cabeza sin un rumbo fijo. La mayor insistencia del Athletic y, por qué no, la mayor calidad de sus futbolistas, decantaron un derbi que tuvo a Unai López, autor de un doblete, como principal protagonista.

Kike García, que tiene hueco en Primera por su incansable capacidad para el trabajo, pero cuyas cualidades están lejos de un delantero centro de la élite, tuvo dos ocasiones clarísimas para adelantar a los suyos tras recibir dos buenos centros de sus compañeros, pero en la primera mandó el balón por encima de las nubes y en la segunda, aunque en fuera de juego, no acertó a rematar.

Está segunda acción encontró una rápida respuesta en las botas de Capa, que probó fortuna con la zurda y obligó a Dmitrovic a sacar una buena mano. A la salida del córner, Morcillo sacó, literalmente, el balón del campo. Mucho mérito del joven extremo, que pese a estar más gris que en su estreno en Granada, dejó algunas buenas pinceladas.

De hecho, el primer gol del Athletic nació de una recuperación suya de balón que acompañó con una gran conducción para que Williams, desde la banda izquierda, encontrara a Unai López libre de maca en la frontal del área. Nunca antes en el partido había pisado área rival el centrocampista, que ajustó junto al palo para batir a Dmitrovic y poner el 0-1 en el marcador.

El partido estaba ya roto en ese último tramo del primer tiempo y Williams, en su mejor versión en meses, inquietó con un par de cabalgadas a la zaga del Eibar que quedaron en nada.

Pero la alegría le duró al Athletic un suspiro, que se alargó por el obligado paso por vestuarios. En la primera acción de la reanudación, Kike García le comió la tostada a Unai Núñez en un córner y puso la igualada a uno en el luminoso. Tuvo algunos minutos de zozobra el conjunto rojiblanco tras el empate armero, pero la entrada de Villalibre al terreno de juego le dio otro aire, más ofensivo.

Entonces entró el VAR en juego para anular, vaya usted a saber por qué, porque las líneas parecieron echadas de aquella manera, el primer gol de Williams desde el 8 de marzo. La acción la inició Villalibre por el costado izquierdo. En el costado opuesto, Raúl García tuvo una clarísima ocasión para haber hecho el segundo, pero incomprensiblemente decidió centrar en lugar de disparar a puerta y su asistencia no encontró rematador.

Quien sí halló a un compañero dentro del área fue Capa, que alzó la cabeza lo justo para intuir la llegada de Unai López para que este superara de nuevo a Dmitrovic desde el punto de penalti y lograr el definitivo 1-2.

El guipuzcoano sentenció el partido en la que fue la mejor acción colectiva de los leones, justos merecedores de la victoria en un derbi sufrido que arrancaron de forma gris pero que acabaron sintiéndose superiores a su rival. Primera victoria de la temporada para un Athletic que ha olvidado ya su mal estreno en Granada.



FICHA TÉNICA



Eibar 1- Athletic 2

Eibar: Dmitrovic; Correa (Min. 72, Tejero), Oliveira, Bigas, Rodrigues; Diop, Recio (Min. 46, Quique González), Kadzior (Min. 46, Pedro León), Edu Expósito, Inui (Min. 84, Arbilla); y Kike García (Min. 90, Muto).

Athletic: Simón; Capa, Núñez, Iñigo, Yuri; Muniain (Min. 85, Córdoba), Unai López (Min. 90, Vesga), Dani García, Morcillo (Min. 58, Villalibre); Williams (Min. 85, Sancet) y Raúl García.

Goles: 0-1: Min. 40; Unai López. 1-1: Min. 47; Kike García. 1-2: Min. 87; Unai López.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Diop, del Eibar; y a Garitano, entrenador del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de liga disputado entre el Eibar y el Athletic en Ipurua. Sin público.