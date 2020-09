Aduriz: "Ojalá pudiera haber esperado a la final de Copa, pero era imposible"

Aritz Aduriz, que anunció su retirada del fútbol profesional el pasado mes de mayo después de una lesión de cadera que le obligó a operarse, dijo este jueves en un acto que le hubiera gustado llegar a la final de la Copa, pero "físicamente era imposible".

"Cuando tomas una decisión siempre es la mejor, tienes que estar convencido. Ojalá hubiese podido esperar a la final de la Copa, nada en el mundo me hubiese gustado más que jugarla, he peleado por ello toda mi vida. Al final no ha podido ser, ha faltado la guinda, pude disfrutar de todo el pastel, pero físicamente era imposible esperar", relató Aduriz sobre esa final contra la Real Sociedad aún pendiente de fecha por la pandemia del coronavirus.

El delantero participó este jueves en la presentación de la segunda edición de la serie documental 'Six Dreams: Back to Victory'.

La de Aduriz es una de las seis historias que se siguen en esta segunda edición de la serie, junto a la del delantero del Betis Borja Iglesias, el excentrocampista del Villarreal Santi Cazorla, el entrenador del Levante Paco López, el exgerente del Atlético de Madrid y director general del Getafe Clemente Villaverde, y el exconsejero delegado del Mallorca Maheta Molango.

El exjugador donostiarra explicó que en su caso refleja "un año bonito y duro a la vez", su última temporada como profesional y los problemas de cadera que le atacaron durante todo el curso y que le llevaron a pasar por el quirófano, y reconoció sus reservas a participar en una serie que sigue su vida profesional y personal.

"Yo era muy, muy reacio a dar ese acceso, lo he sido siempre a enseñar el lado personal mío, muy celoso de mi intimidad, de mi familia, de todo lo que me rodea, la relación de la prensa ha sido muy cordial pero nunca ha traspasado esa raya, y en este caso, sabiendo que iba a ser el último año porque lo tenía decidido de hace tiempo, pensamos que era un momento idóneo", dijo.

En una temporada "atípica" por la pandemia de coronavirus, Aduriz explicó que esa circunstancia está "muy reflejada" y la serie permite conocer no solo al futbolista, sino a todos los profesionales que lo rodean.

También valoró que este tipo de documentales, en los que se refleja tanto la parte profesional como la personal permite mostrar "realmente lo que es" cada jugador.

"Vivimos en un mundo súper conectado, antaño solo teníamos alguna entrevista, hoy en día las redes sociales puede parecer en ciertos aspectos que te acerca al público en general, pero en realidad en esas redes cada uno pone lo que le interesa, y en este documental es inevitable que te saquen realmente todo lo que eres, porque son tantas horas de grabación que es imposible actuar", argumentó.

Aduriz pretende "separarse un poco" del fútbol para "coger un poco de aire" y "estar con la familia", pero admitió que en sus planes está formarse en torno al fútbol para empezar una nueva etapa en el futuro.

"Sé que empiezo de cero, sería ingenuo pensar que lo que he hecho sirve, es una etapa nueva, empezaré a formarme y poco a poco intentaré estar preparado, cuando decida si decido volver a engancharme", explicó el exdelantero, máximo goleador del Athletic en el siglo XXI y el sexto de toda su historia, con 172 dianas.