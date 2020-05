Aduriz anuncia su retirada del fútbol profesional

El delantero del Athletic, Aritz Aduriz ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional en sus redes sociales. A los 39 años cumplidos su "cuerpo ha dicho basta" y dejará la práctica del fútbol profesional.



"Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja mucho antes de que tú le abandones a él". Con este sentido mensaje Aritz Aduriz anunciaba este miércoles que no volverá a vestir la camiseta rojiblanca. Una lesión de cadera que llevaba tiempo arrastrando le obligará a pasar cuanto antes por quirófano y no podrá terminar la que, como ya anunció en su día, iba a ser su última campaña como futbolista profesional. Después de este inesperado anuncio, toda la parroquia rojiblanca se ha volcado con él en las redes con mensajes de ánimo y agradecimiento.





https://gruponoticias-manager.renr.es/manager/ckeditor/Aduriz%20celebra%20la%20Suoercopa%20del%20Athletic%20de%202015.AFP



PIEZA CLAVE EN LA SUPERCOPA



LA CHILENA DE ADURIZ, UNA POSTAL PARA LA HISTORIA

El delantero gipuzcoano se ha enfundado la camiseta del Athletic en un total de, divididos en tres etapas, en los que ha marcado. En la primera de ellas, en la temporada 2002/2003, participó en solo tres partidos con el primer equipo. Tras un breve-equipo ante el que ha jugado su último partido como profesional-, Aduriz volvió a casa al comienzo de la 2005/2006. Esta vez estuvo tres temporadas en San Mamés antes de firmar por ely su posterior fichaje por el, en los que ha marcado 152 goles en 325 partidos.También ha sidocon la selección española en 13 ocasiones en las que ha marcado dos goles y formó parte de la plantilla que participó en la. Este mismo lunes, Aduriz ha sido elogiado en un artículo publicado en The New York Times Además, Aduriz también es el máximo goleador de la. Ha jugado un total de 13 partidos con la selección vasca en los que ha marcado 12 goles.Sin lugar a duda, uno de los momentos más recordados de su carrera deportiva será la Supercopa que el Athletic le ganó al Barcelona. Aduriz marcóque los rojiblancos le endosaron al cuadro catalán en una noche mágica en San Mamés, y remató la fiesta marcando el tanto del empate a uno en el partido de vuelta del Camp Nou que le daba el título a los leones.La última temporada de Aduriz en activo deja una estampa que quedará grabada en la retina de todos los athleticzales: su. Era la primera jornada de liga y el Athletic recibía en San Mamés al vigente campeón, el Barcelona. Ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate a cero inicial hasta que el atacante gipuzcoano, que había entrado al camppara la conclusión del partido, perforó la portería de Ter Stegen con un remate acrobático en el último minuto de juego.