De Marcos no quiere regalos

Óscar de Marcos (Biasteri, 14-IV-1989) encara una temporada especial y diferente al resto de las completadas hasta la fecha en el plano individual al vencer su contrato como león al término de un curso en el que deberá convencer a la dirección deportiva del Athletic de que merece una renovación que perseguirá con ahínco. Lo hará, eso sí, con la naturalidad que le caracteriza y que siempre ha puesto al servicio del club priorizando el colectivo, una hoja de ruta de la que no se separará en ningún momento por feas que puedan ponerse las cosas. Así lo aseguró en la matinal de ayer en Lezama, donde hincó el diente a su situación sin temor alguno a ser juzgado deportivamente a lo largo de una campaña que afronta con la necesidad de reivindicarse.









Sabedor de ello, no tuvo reparos en reconocer la existencia de una conversación privada con Rafa Alkorta en la que el director deportivo le transmitió cuál será el proceder del club a la hora de tratar su caso. "Ya hablé con Rafa y quedó todo claro en una conversación muy amena. Sabemos perfectamente los dos lo que hay y vamos a ir poco a poco, porque vengo de un año en el que he estado mucho tiempo lesionado y hay que ver cómo responde mi tobillo, cómo respondo yo e ir viendo", declaró el multiusos rojiblanco, quien agregó que "por parte del club y por mi parte no va a haber ningún problema en cuanto a conversaciones durante el año, todo va a ser con normalidad y quiero estar aquí siempre que el club me necesite y me sienta en disposición de ayudar". "Intentaremos, por tanto, llevar un año lo más normal posible y ya se verá qué pasa dentro de unos meses", sentenció un sereno De Marcos.

El 18 del Athletic, cuestionado sobre cómo va a llevar el hecho de sentirse analizado en su juego de cara a una posterior decisión por parte del club, recalcó que "en el fútbol vivimos así, como en todos los trabajos. A cada uno se le juzga por lo que rinde y yo no quiero que nadie me regale nada. Si el club cree que deportivamente no debo seguir, porque mi rendimiento ha bajado, lo entenderé perfectamente y no habrá ningún problema". "Creo que ya somos adultos y son cosas normales. Lo que yo quiero es estar bien y no que el club me regale otro año, porque ya me ha dado doce años de ser un privilegiado por estar aquí y si tengo que estar uno más será porque me lo gano y ya está", incidió el de Biasteri, que solo piensa en "disfrutar" del curso y "pelear" por un puesto en un once inicial en el que podría asomar en el estreno liguero ante el Granada.

Su notable pretemporada podría abrirle las puertas de la titularidad en Los Cármenes en detrimento de Ander Capa, si bien no conoce todavía las intenciones de Gaizka Garitano, quien "intentará sacar el once que más le haya convencido durante la pretemporada". "Yo siempre peleo por entrar en el once y unas veces estoy mejor y otras peor, pero seguiré peleando por ello hasta que cuelgue las botas y ojalá entre en Granada, pero si no intentaré estar preparado por si me toca jugar algún minuto y si no es así, a seguir peleando", manifestó un ambicioso De Marcos, convertido en uno de los veteranos de una plantilla en la que ejerce un nuevo rol al abrigo de su experiencia, el cual "es el que me toca coger al ser mi decimosegunda temporada aquí y no sé si me gusta o no, pero lo intento cumplir con máxima ilusión siendo responsable y ayudando a los chavales".

el futuro de javi martínez



Olvidada su latosa lesión de tobillo y con ganas de arrancar la liga en Granada con buen pie para coger confianza en una temporada con la final de Copa ante la Real y la Supercopa como lejanos objetivos, De Marcos también se refirió al posible fichaje del exrojiblanco Javi Martínez. "No ha habido fichajes y prácticamente estamos los mismos del año pasado, aunque la plantilla está un poco más rejuvenecida con los jóvenes de la cantera y sobre Javi, todavía no se sabe, pero todo lo que sea mejorar la plantilla sería bueno para el equipo", indicó el rojiblanco instantes antes de indicar que los jóvenes "vienen muy bien" y son "el fuerte" del Athletic, pues "que en una situación con tantas bajas podamos tirar de la cantera y que se siga manteniendo el nivel y haya oportunidades para todos es lo que también nos tiene que generar ilusión".

"Vengo de un año en el que he estado mucho lesionado y hay que ver cómo responde mi tobillo y cómo respondo yo"