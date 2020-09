Garitano: "Cogemos estímulos de competición"

Gaizka Garitano se mostró satisfecho de la respuesta de sus jugadores en el amistoso frente al Oviedo, porque les ha permitido "coger estímulos de competición" a una semana del comienzo de LaLiga Santander el próximo viernes en Granada. "Hoy tocaba que muchos jugaran 90 minutos. Han sufrido con el calor que hacía, pero nos ha venido muy bien. Además, no ha habido lesionados y otra vez ha entrado mucha gente joven. Es una gozada verles que poco a poco se van incorporando al equipo", destacó el técnico, que puso el acento en las prestaciones de los jugadores procedentes del Bilbao Athletic: "A los chavales les viene bien jugar en estos estadios contra equipos profesionales como el Oviedo y que tengan minutos con el primer equipo en pretemporada nos viene muy bien de cara al futuro y también al presente inmediato porque tenemos muchas bajas y jugadores todavía con pocos entrenamientos".



Las imágenes del partido en Oviedo. FOTOS: Pablo Viñas

El derioztarra valoró también de forma positiva el doble amistoso programado frente al Sevilla el día 18 en San Pedro del Pinatar (Murcia) aprovechando el paréntesis que tendrá el Athletic ese fin de semana por el aplazamiento de su encuentro frente al Barcelona de la segunda jornada: "Necesitamos seguir jugando porque tenemos jugadores a muy diferentes ritmos. Algunos llevan 20-25 días y están muy bien y otros han entrenado muy poquito y ni siquiera han jugado. Nos vendrá muy bien este parón para que los se han incorporado esta semana vayan cogiendo minutos".

el papel de vencedor

Unai Vencedor fue uno de los destacados en el conjunto rojiblanco, ya que el bilbaino asumió protagonismo en el Carlos Tartiere. "Hemos hecho un buen partido, un partido serio en defensa. Nos hemos metido el primer gol en propia puerta. Luego hemos empatado, pero son buenas sensaciones, cogiendo minutos y al equipo le he visto bien, trabajando y así creo que vamos a ir por buen camino", reflexionó el de Rekalde que pone en valor el rodaje sobre el resultado: "Lo más importante en las pretemporadas es ir cogiendo ritmo, coger minutos, coger experiencias, trabajar, conocer a los compañeros y a partir de ahí el míster pone a los once que juegan". Vencedor completó ayer los noventa minutos y la lógica apunta a que hoy no comparezca en el cierre de amistosos frente al Eibar, un partido que el de Rekalde considera "diferente". "Es equipo de Primera División y otro tipo de partido. Esperemos ganar e irnos con un buen sabor de boca para el inicio de temporada".