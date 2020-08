"Tenemos que seguir trabajando porque esto puede empezar en cualquier momento"

Tras la retirada de Ainhoa Tirapu, Andrea de la Nava competirá con Andere Leguina y Amaia Peña por defender la portería rojiblanca en una extraña temporada

Bilbao – En una pretemporada atípica, sin la oportunidad de jugar amistosos y a la espera de que se oficialice el regreso de la Liga Iberdrola, Andrea de la Nava (Barakaldo, 1994) sigue con su preparación. En el vestuario del Athletic tienen ganas de retomar la actividad oficial.

¿Cómo va la pretemporada?

—Bien. Es un poco rara, porque al no tener partidos se hace extraño. Pero, por lo demás, por los entrenamientos, genial. Y con ganas.

¿Qué le parece el comunicado que publicaron sus compañeras junto a la AFE?

—Creo que mediante el comunicado se pide que haya igualdad y que pongan ya una fecha de inicio para nuestra competición. En todos los países han empezado o, al menos, hay una fecha de inicio, mientras que nosotras no tenemos ni eso. Mediante el comunicado queremos transmitir esa idea y que el regreso de la liga se haga mediante medidas sanitarias que nos proporcionen seguridad a todas las jugadoras.

¿Sigue en pie la fecha del 5 de septiembre como el comienzo de la liga pese a no tener ni calendario ni protocolo?

—Sí, eso parece. De momento, no tenemos otra noticia oficial que diga lo contrario. Habrá que esperar a ver. Tenemos que seguir trabajando día a día, porque esto puede empezar en cualquier momento y tenemos que estar en la mejor forma posible para enfrentarnos a ello.

¿Le sorprendió la retirada de Ainhoa Tirapu?

—Sí, la verdad es que sí. No me lo esperaba. Para mí ha sido un lujo estar entrenando con ella, al igual que con Andere, con las que he aprendido mucho.

¿Ahora con el fichaje de Amaia Peña, tras su vuelta de Estados Unidos, siguen siendo tres porteras?

—Sí, se ha incorporado Amaia y la verdad es que viene con muchas ganas de aprender y de aportar al equipo. Ahí estamos, genial.

¿Cómo se asume que en apenas un año, junto con Andere, sean las veteranas defendiendo la portería del Athletic?

—Yo intento trabajar igual que siempre, dando el máximo de mí en cada entrenamiento y también ayudando a las demás en lo que se pueda.

¿Cómo parten para la titularidad?

—No lo sé. Nosotras entrenamos para jugar y la decisión es del entrenador. Yo me encuentro bien, con ganas y todo lo que sea aportar al equipo, bueno será.

¿Ha cambiado mucho tras una temporada como rojiblanca?

—He evolucionado. Juego mucho más tranquila, con más precisión. Sobre todo, en lo que me incide Villacampa, en el juego con los pies, por abajo, y creo que ahí he mejorado bastante.

¿Se busca la guardameta moderna, que se adapte al juego del equipo?

—Sí. El entrenador hace hincapié en el juego con los pies y en el aéreo y cada vez lo trabajamos más. Manex hace muchos entrenamientos de ese tipo y mejoramos día a día.

¿Están percibiendo muchas incomodidades para entrenar con las medidas anticovid?

—Sí. Pero es lo que hay. Nos tenemos que acostumbrar. No queda otra.

¿Cómo ve su futuro?

—Se me acaba el contrato el año que viene. Tengo ilusión por renovar, por quedarme aquí. Yo estoy muy a gusto y me gustaría seguir.

¿Si viene un equipo potente, como le ha ocurrido a sus excompañeras, le generaría dudas?

—Siempre tienes una pequeña duda. Pero en pocos sitios nos tratarán como lo hacen aquí. Además, es de agradecer la confianza que depositaron en mí el año pasado. Si el club lo quiere, yo me quiero quedar.

¿Hay tanta diferencia entre Lezama y otros vestuarios?

—Sí que hay diferencia en cuanto a instalaciones, pero los sueldos, con la regulación del convenio, son parecidos. Eso es un beneficio para todas.

Respecto a la Copa, tampoco hay fecha propuesta para la semifinal.

—No. Está ahí. No sabemos cuándo, pero estamos preparando cada día con ganas, porque es una competición muy especial para todas y al final se trata de unas semifinales.

¿Van a echar de menos a gente tan importante como Damaris, Maite, Amaiur, Ainhoa Álvarez o Tirapu?

—Se puede echar de menos a Damaris, Maite y compañía, pero creo que el equipo que tenemos está preparado para competir igualmente.

¿Y cree que las nuevas canteranas van a poder dar el nivel para que el Athletic esté en la zona noble?

—Sí. Todas trabajamos por igual para ganarnos un puesto y la gente joven tiene ganas de competir. Esa competitividad que puede haber entre nosotras nos hace mejor a todas.

¿Con qué se conforma este curso?

—Como toda jugadora, con jugar lo máximo posible. Espero que pasemos a la final de Copa, en la liga estar lo más arriba posible y si se puede lograr algún título, pues también.

¿Qué le ha parecido la Women's Champions League?

—Los equipos de la liga han conseguido un nivel muy alto. El Barça ha sido el último en caer, pero por juego mereció pasar a la final. Creo que va a ganar el Lyon. Esperemos que algún día podamos aspirar también a jugar la Champions League.