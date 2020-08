Javi Martínez interesa al Rennes

El futuro de Javi Martínez (Aiegi, 2-IX-1988) continúa en el aire. El todavía jugador del Bayern de Múnich, con contrato hasta el 30 de junio de 2021, pero con un impacto cada vez menor en el conjunto bávaro, podría cambiar de escudo este verano y aterrizar en la Ligue 1 de la mano del Rennes, según una última información publicada por la revista deportiva alemana Kicker. El próximo día 13 se abre el mercado de fichajes en Francia y el cuadro galo estaría dispuesto a poner toda la carne en el asador para hacerse con los servicios del centrocampista navarro, cuya salida está dispuesto a estudiar el Bayern, si bien el traspaso solo se haría efectivo con una suculenta oferta de por medio.

El Athletic, según avanzó Rafa Alkorta la pasada semana en rueda de prensa, ni siquiera intentará incorporar futbolistas con contrato en vigor con sus clubes de cara al ejercicio entrante. Se antoja improbable, por tanto, que se meta de lleno en la pelea por un jugador que ha visto seriamente reducido su minutaje en Alemania, pero al que el Rennes aspiraría a cautivar a fin de dotar a su plantilla de una experiencia extra con vistas a su participación en la próxima edición de la Champions League desde la fase previa.

NÚMEROS DISCRETOS



La campaña 2019-20, mientras tanto, no fue la mejor en términos individuales para Javi Martínez, quien acumula ocho temporadas, 237 partidos y 19 títulos con el Bayern de Múnich desde su salida del Athletic en agosto de 2012. Durante el último curso, no en vano, su impacto en el campeón de la Bundesliga se redujo a la disputa de solo 16 encuentros de liga, seis de ellos como titular para un total de 670 minutos, y otros seis choques correspondientes a la Champions, competición en la que sumó cuatro titularidades disponiendo de 333 minutos.

Con solo cuatro minutos de recorrido en la DFB-Pokal, sus números globales fueron de 23 partidos, 1007 minutos y ningún gol marcado en una irregular temporada que podría dar pie al desembarco de Javi Martínez en Francia.