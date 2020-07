Alkorta: "El trabajo de Garitano ha sido impecable"

Tenía ganas Rafa Alkorta de comparecer públicamente para valorar el curso 2019-20 y ayer, nueve días después de que el Athletic concluyera la liga con una abultada derrota en Granada, la sala de prensa de San Mamés albergó una esperada rueda de prensa de 26 minutos de duración en la que el director deportivo rojiblanco fue cuestionado por todos los frentes. En primer lugar, respecto a la recién finalizada campaña, cerrada con un undécimo puesto en liga y el billete para la final de Copa ante la Real Sociedad, el bilbaino apuntó que a su parecer ha sido "buena al llegar a esa final de Copa y pelear por entrar en Europa casi hasta el final con equipos potentes, pero también irregular, con un inicio muy bueno y luego diez partidos que se nos mezclaron con la Copa en los que perdimos puntos".









"Después del confinamiento, hasta el día del Leganés teníamos una desventaja tremenda para entrar en Europa y estuvimos dos jornadas séptimos. Nos ha dado mucha pena quedarnos en la orilla después de un gran trabajo", agregó Alkorta, quien prevé para el próximo ejercicio "pelear otra vez por esa quinta, sexta o séptima plaza en la que tenemos esa pelea con otros tres o cuatro equipos que son de nuestro nivel". "Hemos rozado el palo dos temporadas", lamentó asimismo el máximo responsable del área deportiva del Athletic antes de destacar que el trabajo de Gaizka Garitano "ha sido impecable" y que "le hemos dado un año más, porque creemos que es el técnico idóneo, el mejor que podemos tener ahora para nuestro equipo". "Para mí, lo que ha hecho hasta ahora en el Athletic ha sido muy importante y seguimos creyendo en él", incidió Alkorta, convencido de que el club tiene capacidad económica para acudir al mercado en busca de refuerzos, si bien avanzó que si los futbolistas en cuestión tienen contrato en vigor "no podemos hacer nada".

"Hay jugadores que los tienen y ahí no nos vamos a meter. Cuando acaben los contratos veremos lo que pasa, ahora mismo no hay nada", añadió el bilbaino, que dio por hecha la renovación de Martín Merquelanz con la Real Sociedad, advirtió que Alex Berenguer tiene dos años más de contrato con el Torino y que Hugo Guillamón "acaba de renovar con el Valencia". Ninguno de los tres, por tanto, entra en el radio de acción marcado por el director deportivo del Athletic, quien no quiso cerrar las puertas a posibles fichajes, aunque destacó que "nuestra mayor fortaleza viene de casa y tenemos que mirar lo nuestro, porque hemos tenido un gran Bilbao Athletic, un gran Basconia y tenemos jugadores con mucho futuro". "Cada año es más difícil traer jugadores, con lo cual seguimos mirando a nuestra casa que es lo que nos da de comer", subrayó Alkorta.

El CASO DE HERRERÍN



Seguro en cuanto al nivel salarial en el que se mueve la primera plantilla rojiblanca de que "a pesar de todos los problemas que hay y de la gran pérdida económica que tiene el club, no habrá ningún problema", Alkorta también fue cuestionado directamente por el futuro de varios miembros del cuadro bilbaino. El primero, el de Iago Herrerín, decidido a marcharse este verano y de cuya situación manifestó ayer Alkorta que "podemos facilitarle la salida, pero siempre que haya una oferta y podamos negociar esa salida, porque tiene un año de contrato, una cláusula y un valor en el mercado al ser un portero muy bueno, por lo que ojalá lleguemos a buen puerto siempre que sea bueno para las dos partes".

"Hablando con el entrenador de porteros y con el jefe de los porteros nos dijeron que Jokin Ezkieta está preparado de sobra para estar en el primer equipo y Iago ya nos pidió salir en enero. No es feliz, no está contento y creo que se ha sido muy injusto con él", lanzó el propio Alkorta, que dejó caer, por el contrario, que las renovaciones de Unai Simón y Raúl García no tardarán en sellarse. Menos explícito se mostró al tratar otros casos como el de Unai Núñez, sobre quien se limitó a recordar que "le hicimos unas ofertas, las declinó, pero tiene dos años de contrato y estamos encantados, porque es un gran jugador y ha jugado cerca de 2.000 minutos esta temporada".

Tras bromear con que Ibai Gómez y Kenan Kodro son "mis fichajes estrella", dada la escasez de minutos de uno y otro, Alkorta salió en defensa de ambos al remarcar que "es imposible decir que son dos fichajes que han fracasado, porque cuando les fichamos teníamos una necesidad muy grande de jugadores que nos aportaran algo y ellos han aportado y aportan una profesionalidad fuera de lo normal, además de no quejarse nunca de nada". En cuanto a Ibai, eso sí, no quiso desvelar si ha solicitado al club que escuche ofertas por él, al indicar únicamente que "es jugador nuestro, tiene contrato, entrena siempre como un animal y es evidente que no ha jugado los minutos que pensaba que iba a jugar, pero el que decide es el entrenador, tiene competencia y lo único que deseo es que el próximo año le veamos mucho más y nos dé todo eso que tiene, que es por lo que le fichamos".

LAS SALIDAS DE BEÑAT Y SAN JOSÉ



Sin perder "ni un minuto en pensar si alguien me pone a parir o no", Alkorta también hincó el diente a la doble salida del club de Mikel San José y Beñat Etxebarria, con quienes quiso dejar claro que "no ha habido ningún problema en ningún momento y son dos chicos fantásticos con los cuales tengo una relación personal muy buena".

El director deportivo, que defendió los tiempos marcados con ambos al encarar sus respectivas situaciones, toda vez que a la hora de comunicar las correspondientes decisiones del club "no tenemos que esperar al último partido, ni al último día, pero es lo que hacen los equipos profesionales y esto es lo que pasa en el fútbol profesional, nada más", tampoco tuvo reparos en avanzar que los casos de Mikel Balenziaga y Óscar de Marcos, con contrato hasta 2021, los tratará del mismo modo.

Dejó claro, no en vano, que la manera de proceder con uno y otro "va a ser igual que con cualquier jugador que acabe contrato y creamos que tenemos que esperar un poco. Haré lo mismo que he hecho este año. Estaré con ambos, que son otros dos jugadores con mucha historia detrás y les volveré a transmitir lo mismo que a los demás". Así se manifestó Alkorta, quien, una vez finalizada la extensa ronda de preguntas, cuestionó él a los periodistas presentes en la sala: "¿Nada más, ya está? Cómo estáis, os he visto suaves a todos".