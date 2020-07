El Athletic dejará salir a Herrerín "siempre que haya una oferta"

El Athletic ha ofrecido a Iago Herrerín la posibilidad de salir del club rojiblanco "siempre que haya una oferta" y se pueda "negociar su salida" con el equipo interesado, según desveló el director deportivo de la entidad rojiblanca, Rafa Alkorta.

Alkorta comentó que Herrerín ya les pidió dejar el Athletic "en enero" porque, "como dijo hace poco en una entrevista, no es feliz y no está contento" en el conjunto bilbaino a causa fundamentalmente de los ataques e insultos que ha recibido a través de las redes sociales.

"Creo que se ha sido muy injusto con Iago. Este mundo de las redes sociales hace un daño tremendo y es una vergüenza. Le podemos facilitar una salida siempre que haya hay una oferta y nosotros negociemos. Tiene un año de contrato, una cláusula y es un portero con valor en el mercado", explicó Alkorta.

El responsable del área deportiva confía en alcanzar un acuerdo "bueno para las dos partes" y está tranquilo sobre su relevo porque considera que Jokin Ezkieta, con rol de tercer portero esta temporada, "está preparado de sobra para estar en el primer equipo" y formar la dupla de guardametas con Unai Simón.

Alkorta avanzó que además de los cachorros ya habituales en la dinámica del primer equipo como Daniel Vivian y Unai Vencedor realizarán la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano los jugadores del filial Jesús Areso, Jon Morcillo y Oier Zarraga.

También iniciarán la fase de preparación a partir del 10 de agosto los cinco futbolistas cedidos la pasada campaña: Peru Nolaskoain (Deportivo), Iñigo Vicente (Mirandés), Andoni López (Elche), Hodei Oleaga (Melilla) y Cristian Ganea (Viitorul).

Por otro lado, sobre la salida de Mikel San José y Beñat Etxebarria, Alkorta comentó que mantuvo reuniones con ambos jugadores "en agosto y en Navidad" para avanzarles que sería al final de temporada cuando les comunicarían si el club contaba o no con ellos para la próxima campaña.

"Después de la pandemia me volví a reunir con ellos y les dije que, viendo la evolución de los minutos, era complicado, pero que quedaban once partidos. Ellos ya sabían que habían jugado muy poco y que tenían pocas posibilidades. Faltando 4 ó 5 partidos el club lo hizo oficial y no ha habido ningún problema con ellos", explicó.

Por último, sobre Raúl García, que finaliza su contrato en 2021, confía en que "más pronto que tarde" alcanzarán un acuerdo con el navarro, máximo goleador del Athletic este curso, para que continúe en Bilbao. "La temporada que ha hecho es un escándalo y él es un escándalo como profesional", subrayó Alkorta.

FICHAJES



Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic, admitió que a pesar de que "siempre" van a "estar abiertos" a la opción de realizar algún fichaje "cada año es más difícil traer jugadores" y, por ello, deben "seguir mirando a nuestra casa, que es lo que nos da de comer".

"El Athletic tiene capacidad (para fichar), pero si tienen contratos en vigor no podemos hacer nada, ahí no nos vamos a meter. Cuando acaben los contratos ya veremos lo que pasa, ahora mismo no hay nada", explicó Alkorta en una rueda de prensa en la que repasó la actualidad deportiva del club rojiblanco.

Alkorta admitió que han "estado viendo todo el año" a Hugo Guillamón, defensa del Valencia nacido en Donostia que ha renovado recientemente con el club 'che' y recordó que Martín Merquelanz "ha renovado con la Real" y Alex Berenguer "tiene dos años más de contrato" con el Torino.

"Tenemos que mirar hacia lo nuestro. Hay un gran Bilbao Athletic, y un gran Basconia y la mayor fortaleza viene desde casa", incidió un Alkorta que prevé una temporada 2020-2021 "distinta" y "bastante emocionante" para el Athletic, al que le espera la final de Copa del pasado curso aún pendiente y la participación en la Supercopa.

"Preveo luchar por esa quinta, sexta o séptima plaza, que es donde tenemos la pelea con tres o cuatro equipos de nuestro nivel y hemos estando rozando el palo estas dos temporadas", añadió el exjugador antes de admitir, como ya subrayó Gaizka Garitano después del último partido, el déficit en ataque que tiene el Athletic.

"Es evidente que todo el equipo tiene que aportar un poco más en el gol, eso los sabemos todos. Hemos peleado con equipos con más gol que nosotros, pero nosotros somos mejores defendiendo y eso es lo que nos mantiene en la pelea por Europa", destacó.

Alkorta valoró la campaña recién finalizada como "irregular", aunque "buena" después de haber alcanzado la final de Copa, después de "eliminar al Barça y superar eliminatorias durísimas", y de "estar peleando casi hasta el final por Europa con equipos fuertes".

"Hemos tenido varios picos y ha sido una pena habernos quedado en la orilla después de un gran trabajo. El equipo ha acabado muy bien y la pena fue el partido de Leganés", recordó sobre la derrota ante el equipo madrileño en San Mamés que dejó al Athletic sin opciones matemáticas de ser séptimo en la penúltima jornada.

Sobre la renovación de Garitano, rubricada el pasado 31 de mayo, Alkorta señaló que decidieron ampliar el contrato del técnico porque "el trabajo que hace es impecable".

"Le hemos renovado porque seguimos creyendo en Gaizka y creemos que es el idóneo. Desde que cogió al equipo, en una situación muy complicada, su trabajo ha sido fantástico. Es un trabajador incansable y lo que ha hecho hasta ahora en el Athletic es muy importante", ensalzó.

Por último, Alkorta valoró como "una gran noticia para el Athletic" la forma del convenio de colaboración con el Antiguoko donostiarra hasta 2030. "Nos va a ayudar mucho en estos diez años. Ha sido una negociación impecable por parte de los dos y una gran oportunidad. Estamos encantados", destacó.