Garitano: "Es cruel quedarse con diez tan pronto"

No fue el partido del Athletic. El conjunto rojiblanco estaba obligado a ganar para mantener sus aspiraciones europeas y, sin embargo, la roja directa a Unai Simón acabó con todos los planes rojiblancos. Así lo dijo Gaizka Garitano, que reconoció que quedarse con uno menos tan pronto "fue muy cruel". "La jugada ha sido un error defensivo en cadena, de vigilancia, porque estábamos tres contra uno y no solemos fallar en esas jugadas. Pero eso ha propiciado que nos quedemos con diez y, aunque el equipo se ha vaciado, ha dado todo lo que tenía, ese error lo ha condicionado todo". El técnico rojiblanco admitió que sufrir la expulsión del guardameta trastocó todo su planteamiento inicial: "A partir de ahí se nos ha ido el partido, lo hemos intentado pero ellos se han defendido bien, han jugado bien con la ventaja de tener un jugador más. En otras condiciones quizá hubiéramos cedido la iniciativa, pero necesitábamos ganar, hacer gol para seguir vivos. Por eso hemos echado el resto, lo que ha propiciado que ellos tuvieran más contras, como la del segundo gol".

El Athletic no fue capaz de batir la portería defendida por Cuéllar a pesar de que Garitano sacó en los últimos momentos todo su arsenal ofensivo. "Hemos jugado al final con dos puntas estando diez en el campo, hemos abierto el partido porque nos urgía hacer gol. Lo necesitábamos y hemos tenido buenas sensaciones y oportunidades, pero el Leganés se ha defendido bien porque ha llegado en buen momento y no hemos podido hacer frente a la desventaja", lamentó. De hecho, Garitano realizó un pequeño balance de lo que ha sido la temporada y admitió que el Athletic no está en Europa por su falta de gol: "Nos falta potencial ofensivo, los equipos rivales en esa lucha son superiores a nosotros de mitad de campo para adelante". De esta forma, ahora el objetivo rojiblanco es "ir a Granada a acabar la temporada de la mejor forma posible".

Bilbao Athletic

La cara de Garitano tras el encuentro ante el Leganés fue un poema, pero por si quedaba dudas de su estado de ánimo y el de su plantilla, lo dejó claro. "Estamos fastidiados, cómo vamos a estar después de perder el partido que acabamos de perder". Con todo, ahora el Athletic centra sus esperanzas en el play-off de ascenso del filial a Segunda División, que le enfrenta mañana (20.00 horas) al Badajoz. Todo parece indicar que Joseba Etxeberria podrá contar con Sancet, Vivian e incluso Ezkieta –a pesar de que Unai Simón no podrá ir convocado ante el Granada– porque, tal y como dijo ayer Garitano, "facilitaremos todo lo posible al Bilbao Athletic, en cuanto a jugador y en cuanto a todo lo que necesiten".

