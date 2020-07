"Seguimos vivos", avisa Raúl García

Raúl García tuvo ayer un encuentro para el recuerdo, de dos goles y máxima efectividad. El centrocampista navarro sumó un doblete con el que se acerca al trofeo Zarra tras acumular ya quince goles en liga. Sin embargo, como viene siendo costumbre en él, restó importancia a los números y habló tan solo del buen hacer del equipo. De un Athletic que sigue en la pelea por Europa: "Sabíamos que hoy era la oportunidad de seguir vivos, de continuar metidos ahí. Éramos conscientes de que ganando teníamos opciones de conseguir ese objetivo que tanto queremos así que estamos contentos por la victoria". Con todo, Raúl García avisó de que a los leones les queda aún lo más complicado, ganar al Leganés y al Granada, dos rivales que también se lo juegan todo: "Hoy el Levante no se jugaba nada, pero el siguiente será un partido duro y complicado porque el Leganés, mientras tenga la oportunidad, va a querer ganar partidos, así que hay que ir a por todas".

Por eso, el navarro, al igual que Garitano, no quiso mirar ni a la clasificación ni a los rivales por los puestos europeos: "Solo hay que pensar en ganar los dos partidos que quedan. Si lo hacemos, tendremos opciones. No hay que pensar en los demás, solo hay que conseguir los seis puntos que le quedan a la liga y esperar". Así, el centrocampista solo deseó una cosa: "Recuperar bien, no pensar en el resto de resultados y llegar al partido del Leganés con fuerzas para darlo todo".

El entrenador rival

La resignación de Paco López

Importancia del arranque. Paco López también coincidió con Garitano en la importancia del arranque del partido. "El gol de Raúl García en el minuto 4 nos ha condicionado mucho porque un gol tan temprano siempre lo hace. Luego hemos tenido un despiste y nos han hecho el segundo. Es cierto que en la segunda mitad el equipo ha estado mejor, pero nos ha faltado una mejor finalización", señaló el técnico del Levante. Y es que López se marchó con la sensación de que el encuentro no lo ganaron los leones, sino que lo perdió su equipo: "Los goles han sido más errores nuestros que virtudes del Athletic". El técnico local reconoció que el hecho de que su equipo no se jugara nada más que el orgullo también pudo suponer la diferencia en esos primeros minutos.