Paco López: "El Athletic vendrá con todo"

El Levante no se juega ya nada LaLiga

Bilbao – Quien piense que el Athletic se encontrará esta tarde un Levante relajado y entregado en La Nucía por aquello de no tener nada en juego en la clasificación está equivocado. Ese es, al menos, el mensaje que quiso transmitir en su rueda de prensa de ayer Paco López, quien dejó claro que "queremos ganar cada partido, porque para el club no es lo mismo acabar decimoquintos o novenos". "Para mí cada partido es importantísimo", remarcó asimismo el entrenador granota, quien aseguró que no dará hoy oportunidades a los jugadores menos habituales a modo de regalo, sino que, más allá de las más que probables rotaciones por las que volverá a apostar, "sacaremos al equipo que consideremos que nos ayuda a ganar este partido".

Con ese espíritu ganador, pero con el "cansancio físico y mental" que existe dentro del vestuario levantinista afrontará el equipo de Orriols la recta final del curso, sin objetivos a la vista al estar matemáticamente salvados y a ocho puntos de Europa, pero con el reto de realizar "un último esfuerzo al quedarnos solo tres partidos y cinco entrenamientos", según resaltó el propio Paco López, sabedor de que el Athletic "vendrá con todo a La Nucía".

EQUIPO "MUY DURO" Cuestionado por la situación del conjunto rojiblanco, el técnico de Silla apuntó que "si nos ganan, se meten en la pelea por Europa". "Es un partido difícil y un rival muy similar a los que nos hemos enfrentado en las últimas jornadas, aunque con una propuesta diferente a la Real Sociedad, siendo un equipo muy duro y que tiene las ideas muy claras", analizó Paco López, que citó el peligro que suponen para sus adversarios leones como "Muniain, Raúl García y Williams", con una presión conjunta "muy fuerte y que te ahoga". "Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar el partido", finalizó el preparador valenciano, que busca una victoria que potencie su discurso tras la derrota sufrida el jueves en la visita al Mallorca, rival que venció 2-0 a los granotas, que firmaron su último triunfo en la trigésimo segunda jornada a costa del Betis, al que golearon 4-2 en el estadio que visita esta tarde el Athletic.