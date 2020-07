[Las declaraciones]: "El penalti y la falta a Capa son Clarísimas"

Gaizka Garitano no pudo celebrar su 45 cumpleaños con una victoria ante el Sevilla y, aunque no quiso "poner excusas" por una derrota que le complica las aspiraciones europeas del Athletic, sí que habló de unas decisiones arbitrales que supeditaron el resultado final: "Si te pones a analizar un resultado tan corto, con tres jugadas con goles, posibles penaltis o dudosas faltas... pues condiciona mucho el análisis del partido. La jugada del segundo gol es falta clarísima a Ander Capa, que rompe el fuera de juego. Ha habido algunas jugadas que han marcado el partido". Asimismo, el técnico rojiblanco también quiso aludir al posible penalti a Iñigo Martínez cometido por Munir que el colegiado no vio: "El penalti en el 85 es clarísimo, es un agarrón que se comete dentro del área justo donde va el balón". Con todo, el técnico rojiblanco solo tuvo palabras de alabanza para un Athletic que, "aunque le costó entrar en el partido", supo tutear a un rival de categoría: "Hemos competido bien, hemos puesto las cosas difíciles al Sevilla, que tiene un potencial increíble. Y muestra de ello son los doce partidos consecutivos que llevan sin perder. Hemos tenido ocasiones para hacer más goles porque ha sido un partido vibrante, con alternativas... pero no ha podido ser".

Sin embargo, pasada la "dolorosa derrota", Garitano ya piensa en el siguiente encuentro, aquel que le enfrenta al Levante el domingo (17.00 horas). Porque el técnico rojiblanco todavía no quiere saltar del tren que lleva a Europa: "El equipo continuará compitiendo, vamos a seguir hasta el final porque el Athletic nunca se rinde. Estamos ya preparando el próximo partido, vamos a ir al estadio del Levante a ganar y a seguir en esta pelea tan bonita".

Lopetegui no quiere ruido

A pesar de las quejas de los jugadores del Athletic sobre la actuación arbitral, Julen Lopetegui no quiso entrar en polémicas y declaró que "eso no tiene que ver con el fútbol, es ruido y yo no lo compro". El técnico del Sevilla se mostró exultante en la sala de prensa de San Mamés y alabó la gran labor de los suyos, que ya se encuentran matemáticamente clasificados para la Champions: "Estamos muy contentos, hemos ganado en un campo complicado, histórico, contra un equipo que se jugaba sus opciones de entrar en Europa. Hemos conseguido cerrar nuestras opciones de Champions pero ahora queremos ir a por el premio gordo".

El entrenador hispalense subrayó la capacidad de reacción de su equipo: "Hemos entrado muy bien al partido, ellos han logrado un gol en la única ocasión que han tenido y eso ha sido un golpe anímico. Pero tras el descanso hemos salido mejor, buscado la portería rival, teniendo ocasiones claras e insistiendo. Ever ha marcado un golazo y luego también Munir y somos merecedores de los tres puntos".