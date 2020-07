Muniain carga contra el VAR

Bilbao – Clamor en el vestuario del Athletic en contra del VAR. No se mordieron la lengua los rojiblancos. El primero en hablar alto y claro, a pie de campo escasos minutos después de la finalización del partido, fue Iker Muniain. El capitán no se cortó tras remarcar que "merecimos al menos un empate". A partir de ahí, expuso sus impresiones sin freno: "Sin verlo repetido, el penalti a favor de ellos me ha dado la sensación de que no era, porque Dani García tenía la posición ganada para salir con el balón conducido y en el fútbol hay muchos contactos que no tienen por qué ser faltas o penaltis. Lo han revisado y unos minutos más tarde ha habido otro pisotón a Raúl García que no han ido a mirarlo. Ya estamos viendo cuál está siendo la tónica en las últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan este tipo de decisiones y que cada uno saque sus propias conclusiones".

Dani García, el autor de la polémica pena máxima sobre Marcelo, utilizó las redes sociales, al igual que Unai López y Williams, para mostrar su incredulidad con lo ocurrido. "No se puede decir que uno es intencionado y otro no, porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso (a Marcelo), en ningún momento veo posible que llegue él antes al balón que yo. Si uno se pita, el otro también. ¡El VAR se está cargando el fútbol!", escribió Dani García.