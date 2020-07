Raúl García: "El Athletic funciona porque todos estamos aportando"

Raúl García, autor de los dos goles con los el Athletic venció en el campo del Valencia, aseguró que la buena marcha y la opción real de clasificarse para la Liga Europa se debe a que todos los jugadores aportan para el funcionamiento.

"Sabíamos que eran once partidos, como una pequeña temporada, dijimos que íbamos en serio. Tanto los que salen desde el inicio como los que salen después ayudan mucho", señaló en declaraciones a Movistar La Liga.

Raúl García dijo que están "contentos" por estar en esa pelea por los puestos europeos y restó importancia a haber sido el autor de los dos goles de su equipo en Mestalla.

"Al final es el equipo, he tenido la suerte de poder hacer el trabajo de la mejor manera. Sabíamos que era un partido importante y hemos salido a tope desde el principio. Es un deporte de equipo, los días que no estoy acertado son ellos los que me ayudan", explicó.