Raúl García iguala su mejor marca

– Raúl García abrió la lata ante el Mallorca y lo hizo como mejor se le da: desde los once metros. El centrocampista navarro provocó la inocente pena máxima cometida por Lago Junior y la alojó, con su habitual calma, al fondo de la red. De esta forma, el rojiblanco continúa con su idilio con los penaltis –ya lleva siete de siete esta temporada, pero ha acertado sus últimos ocho–, convirtiéndose en uno de los mejores lanzadores de la historia del Athletic. De hecho, su porcentaje de acierto tan solo es superado, si tenemos en cuenta a aquellos rojiblancos que han lanzado más de diez, por Fidel Uriarte. El resto de futbolistas, simplemente se tienen que rendir a la efectividad de un Raúl García que ha convertido 15 de las 17 penas máximas que ha disparado.

Gracias a su nuevo rol como lanzador, el navarro se ha erigido como el máximo goleador del Athletic esta temporada. Y es que con su diana ante el Mallorca ya son once los tantos que ha conseguido esta campaña (en 30 partidos), lo que no solo establece una nueva marca como león, sino que además iguala el mejor registro goleador de toda su trayectoria deportiva. Porque Raúl García se puso ayer a la misma altura de los once tantos conseguidos con Osasuna en la temporada 2011-2012. Un curso en el que el navarro tiró del carro rojillo y se convirtió en uno de sus jugadores más destacados, sirviéndole esta actuación para regresar al Atlético de Madrid.

Ahora, en un campaña en la que la presencia sobre el césped de Aduriz, la principal referencia ofensiva del Athletic los últimos años, fue testimonial; y ahora que el delantero donostiarra ya se ha despedido, Raúl García ha asumido el rol de goleador que tanto necesita el Athletic en su objetivo de acabar en Europa.