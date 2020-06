Iñigo, "feliz" por el gol" pero "triste por no celebrarlo" con la afición

Iñigo Martínez se mostró "feliz por la victoria" ante el Betis en San Mamés (1-0) y "por el gol" que la hizo posible, un tanto largamente "esperado", pero también se manifestó "triste por no poder celebrarlo" como le "gustaría", es decir con los aficionados en las gradas.

"Felices nos vamos todos porque era un partido vital para poder engancharnos a los de arriba. Yo feliz por el partido y por el gol que tanto he esperado, que al final ha llegado -en su partido 85- y ha servido para ganar. Triste por no poder celebrarlo como me gustaría, pero un gol es un gol y ya era hora", dijo el central internacional en declaraciones a Gol tras el encuentro.

Iñigo reconoció que ese tanto "ha llegado un pelín tarde" para lo que él hubiese querido, ya que antes de llegar al Athletic su promedio "eran unos tres" por temporada.

En cuanto al penalti que le han sancionado por una falta a Fekir en una revisión del VAR para ver si había entrado o no un remate del francés que sacó Unai Simón sobre la línea de gol, dijo: "En directo no me ha parecido".

"No sé si será o no, no lo he visto, me ha parecido que toco el balón, peor son decisiones que toma el arbitro y afortunadamente mi amigo Sergio lo ha tirado fuera", añadió sobre la segunda jugada más decisiva del choque.

Para Iñigo, no obstante, el Athletic ha "tenido ocasiones para rematar el partido y estar más tranquilo" en la parte final del encuentro. "Se ha visto que hemos tenido ocasiones, de Willi y Raúl, que si alguna entra hubiera cambiado el partido, Pero no lo hemos conseguido y al final sufres. Nos ha costado, nos esta costando rematar los partidos y dejarlos cerrados", reconoció.

De cara al martes en el Camp Nou (22.00 horas), admitió que el Barcelona "querrá dar la vuelta" a la situación "un pelín cuesta arriba" que se le ha puesto tras el empate en Sevilla y que será "muy complicado" sacar algo positivo ante un "rival duro" como el equipo azulgrana.

"Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien y a eso iremos. Este equipo cada vez que salta al campo lo da todo, saldremos a hacer un buen trabajo y que sea lo que Dios quiera", manifestó.