Garitano: "Nos faltan muchas cosas todavía"

La liga no para. Casi sin tiempo para asimilar los resultados de los dos primeros partidos tras la reanudación del campeonatos, sendos empates contra el Atlético de Madrid y el Eibar, el Athletic recibe esta tarde al Betis en un encuentro con aroma de final para los rojiblancos, que de perder podrían decir prácticamente adiós a sus aspiraciones europeas, y también para Rubi, técnico del conjunto verdiblanco que se juega su futuro en el banquillo del equipo bético. Gaizka Garitano avisó ayer en la previa que hará más de dos cambios con respecto al once que alineó en Ipurua y admitió que a su equipo le faltan todavía "muchas cosas".





"Después de tantos meses sin jugar es imposible estar 100%. Tenemos muchas cosas que mejorar y que pulir. Estamos en ello en el trabajo diario", apuntó el técnico al ser cuestionado sobre lo que le falta a su equipo para ganar. Acto seguido, eso sí, puso en valor el empate logrado en el encuentro frente al Atlético de Madrid: "En el primer partido le doy mucho valor al empate. El Atlético fue luego a Pamplona y ganó 0-5. Es uno de los mejores equipos de Europa. En Eibar no hicimos un buen segundo tiempo. Intentamos mejorar cada día. Ganar supondría seguir con esta escalada, pero por supuesto que todavía tenemos que mejorar".

A pesar de los dos puntos sumados hasta la fecha, los resultados que se han producido en estas dos primeras jornadas mantienen al Athletic a ocho puntos de la séptima plaza, que a día de hoy ocupa el Villarreal, aunque con un partido más, y que da acceso a disputar el año que viene la Europa League. Eso sí, con tres eliminatorias previas. Así las cosas, Garitano aseguró que "todos" los partidos "son ahora" finales. "Sabemos que para el objetivo de Europa hay que ganar muchos partidos. No es suficiente empatar, aunque siempre es mejor que perder. Enfrente también hay un rival que quiere ganar. Luego vamos al Camp Nou y por lo tanto este partido es importantísimo. Es muy importante que tratemos de ganarlo y es el objetivo que tenemos en mente".

Sobre el Betis, un equipo que no atraviesa ni de lejos por un buen momento y que está lejos del objetivo marcado al inicio del curso, el técnico rojiblanco apuntó que se trata de un "equipo ofensivo" que cuenta con "jugadores rápidos y de calidad", aunque hizo hincapié en que "en defensa tienen más problemas". "Han recibido goles en jugadas a balón parado y en general han encajado bastantes goles, pero cuando tienen el día te hacen daño. Tendremos que encontrar sus debilidades en defensa", agregó.

Cuestionado acerca del tipo de partido que espera esta tarde, Garitano no prevé sorpresas. "Espero un Betis con la misma intención, la de jugar desde atrás el balón. Tiene plantilla para ello y tendremos que tener cuidado con nuestra presión, porque cuando salen de ahí son un equipo peligroso. Pese a jugar mucho la pelota, te hacen daño a la espalda. Es el equipo que más goles ha hecho a la contra. Para los que apretamos arriba es un equipo peligroso. La velocidad de sus jugadores de arriba les hace muy completos".

Por todo lo expuesto anteriormente y, a pesar de que el Betis únicamente ha logrado una victoria lejos de su estadio, el técnico de Derio aseguró que no se pueden "confiar". "Tienen una de las plantillas más completas y con muchos jugadores capaces de hacer gol".

Beñat y San José

Por último, cuestionado acerca del futuro de Beñat Etxebarria y Mikel San José, dos jugadores cuyo contrato acaba el próximo día 30 y de cuya continuidad no hay noticias a día de hoy, Gaizka Garitano recordó que él solo toma "decisiones técnicas". "El otro día se quedó Beñat fuera. Son dos jugadores a los que más no podemos querer. No tomo decisiones que no vea técnicamente. Cuento con ellos hasta el final. Son dos jugadores a los que quiero, aprecio y que son todo para nosotros".