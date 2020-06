¿Puerta abierta para Javi Martínez en el Athletic?

El nombre de Javi Martínez vuelve a sonar con fuerza en Bilbao. Su posible regreso al Athletic parece el cuento de nunca acabar atendiendo a los distintos capítulos que se van escribiendo cada cierto tiempo. El último se redactó el viernes, en la comparecencia telemática de Aitor Elizegi, presidente de la entidad bilbaina, ante la prensa. En una entrevista publicada el viernes por Marca, el navarro en la que este se dejó querer. "¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí", respondió al ser cuestionado por el conjunto rojiblanco.

Elizegi no le cerró la puerta, aunque tampoco aclaró si el club estaría en condiciones de abordar su fichaje: "Solemos decir siempre que es básico que un jugador quiera estar en el Athletic, eso suele facilitar muchísimo todos los trayectos para llegar a Lezama. Hay que agradecer a Javi (Martínez) que hable bien del Athletic. Tenemos la necesidad de que los jugadores que han estado en el Athletic sigan siendo embajadores allí donde estén. Y es bueno que quieran regresar a Lezama". Puntualizó, eso sí, que serán otros quienes decidan. "A partir de ahí primero Alkorta y su equipo y después, de la mano de Gaizka (Garitano), son quienes deciden la plantilla que defenderá al equipo en la temporada 2020-21".

Por último, cuestionado acerca de la continuidad en el equipo de Beñat Etxebarria y Mikel San José, cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio, Elizegi dijo que no puede "pensar en otra cosa que en el compromiso con el Athletic hasta el 19 de julio. Queda el 25% de la temporada por jugarse y tenemos que hacerlo con la cabeza alta y de frente al rival". Pese a que se le cuestionó nuevamente si a fecha de ayer el club había trasladado alguna oferta a ambos futbolistas para que concluyan la liga con el Athletic, se limitó a responder lo siguiente: "Me consta que a 5 de junio Gaizka y Rafa Alkorta han estado con Beñat y con San José hablando y compartiendo la visión de los cuatro profesionales de cara al final de temporada. Me consta".