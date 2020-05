San José y Beñat no seguirán en el Athletic

En las fechas previas al regreso al trabajo en Lezama del primer equipo, el club empezó a comunicar decisiones sobre bajas y altas de jugadores encuadrados en las categorías inferiores. Todavía no ha habido noticias sobre situaciones particulares relativas a la plantilla de Gaizka Garitano, donde el futuro de varios hombres está en el aire porque finalizan contrato el 30 de junio, un factor que también concurre en el caso del entrenador. Se entiende que no hubiese novedades durante el período de provisionalidad que arrancó a mediados de marzo con el confinamiento de gran parte de la población, pero recuperada en cierta medida la normalidad en el seno el club esos temas irresueltos no deberían demorarse.



Beñat en pleno entrenamiento. AThletic CLub

El criterio de la dirección técnica del Athletic está definido, al menos en algunos de los casos pendientes. Rafa Alkorta ya dejó caer recientemente que tiene la intención de aprovechar el reinicio de la actividad para dirigirse a los afectados y transmitirles cuál es el pensamiento del club. En concreto a Mikel San José y Beñat Etxebarria les dirá que no van a seguir en la entidad. Algo que, desde fuera, se veía venir y que los propios interesados podían prever, pues sobran indicios que apuntan en ese sentido. El recorrido de ambos centrocampistas a lo largo de la campaña ahora interrumpida resulta lo bastante elocuente como para barajar un desenlace distinto.

El jueves por la noche, en declaraciones a Radio Euskadi, Alkorta abordaba la cuestión: "Ya saben lo que el club les ha transmitido porque lo he hecho yo personalmente varias veces". En efecto, es público que el pasado verano Alkorta habló con los dos. Acordaron abordar el tema de su posible continuidad en la recta final del campeonato liguero. Desde entonces se han producido más contactos, mientras el peso específico en el campo de Beñat (33 años) y San José (cumplirá 31 en breve) iba paulatinamente menguando, a la par que su presencia en las alineaciones. Aún tuvieron cierta participación en el curso anterior, pero en el vigente han desempeñado un rol secundario. En realidad, su rendimiento ha descrito una curva descendente en los últimos años, pese a que ello no haya sido un impedimento para que siguieran engordando sus estadísticas a las órdenes de Valverde, Ziganda, Berizzo o en el primer ejercicio de Garitano.

El Athletic, a través de su director deportivo, se remitía a una fecha próxima a la conclusión de la actual liga para hacer oficial una decisión que estaba tomada. Así pues, el asunto solo estaba a expensas de su ratificación. Cuanto ha ocurrido desde agosto hasta ahora con San José y Beñat viene a reforzar el criterio de los responsables del club, entre los que hay que citar asimismo al entrenador, claro está. El aplazamiento del calendario a causa de la pandemia también ha retrasado la renovación de Garitano y acaso Alkorta aguarda a que el técnico acepte la proposición de alargar su contrato para proceder a la notificación de la salida de estos jugadores.





San José en pleno entrenamiento. Athletic Club

Alkorta explicó que lo único que pretende con Beñat y San José es que, dado que su vinculación legal finaliza el 30 de junio, sus contratos se prorroguen "para que acaben la liga con nosotros". Una medida que en su día ya fue avalada por los organismos futbolísticos europeos. "La decisión nuestra es que jueguen con nosotros en julio y nos ayuden porque les vamos a necesitar". Y añadió: "Son muy importantes en el vestuario, pero hay que ir arreglando estas cosas pendientes". De modo que si todo transcurre por los cauces previstos, San José y Beñat se despedirán del Athletic a últimos de julio, cuando baje el telón de la temporada. En ese instante, el navarro y el vizcaino pondrán fin a sendas dilatadas trayectorias con la camiseta rojiblanca: once y ocho años respectivamente.



CONTINUIDAD DE ADURIZ

Hay un tercer jugador que acaba contrato, Aritz Aduriz, pero Alkorta eludió cualquier precisión. "Ahora tenemos once partidos de liga y la Copa queda lejos. Centrémonos en el presente y en el presente, Aduriz está con nosotros". Por tanto, continúa abierto el futuro del veterano goleador. Está por ver qué quiere él, si es cierto o no que estaría dispuesto a estirar más aún su carrera con la final en mente. Y está por ver si en Ibaigane vuelven a hacer una excepción en el trato, del estilo de la que se tradujo en consensuar el año que está a punto de expirar, a fin de que Aduriz pueda llegar a la final.

CONTINUIDAD DE GARITANO

En otro plano se ubica el caso de Garitano, a quien se le ha puesto en bandeja una prolongación de contrato. Si no se ha materializado es porque el entrenador ha preferido posponer la operación con el equipo en plena competición. Si dependiese de Alkorta y Aitor Elizegi estaría rubricado hace mucho tiempo.

el silencio de núñez

Y queda por desentrañar el porvenir de Unai Núñez. Es sabido que el Athletic le ha extendido diversas ofertas para amarrarle más años. Alkorta admitió que han sido hasta tres y, según manifestó, no ha obtenido respuesta a la tercera y se mantiene a la espera. ¿Hasta cuándo? De momento, el defensa está comprometido para dos temporadas más. El argumento de Núñez para abonarse al silencio incide en que no cuenta con los minutos que le gustaría. O sea, que quiere jugar más y no ve claro que vaya a conseguirlo quedándose, aunque este año ha elevado su cuota de participación respecto al año anterior. Su cláusula es de 30 millones y, que se sepa, ningún club se ha dirigido al Athletic con un cheque en la mano por más que sus agentes se habrían afanado en moverle por varias ligas europeas.