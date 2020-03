Los "cojones" de Gaizka Garitano

Bilbao – Misión cumplida. Con la máxima ración posible de sufrimiento, pero el Athletic estará el próximo 18 de abril en la gran final de Copa con histórico derbi de por medio contra la Real Sociedad. Lo celebró en la banda con rabia, como merecía la ocasión, Gaizka Garitano, quien se fundió en un abrazo con su cuerpo técnico tras el pitido final de un encuentro en el que el técnico rojiblanco sufrió sobremanera en la banda para estallar de júbilo al ver cómo sus jugadores, puro pundonor, sellaban el ansiado billete para La Cartuja.

El instinto de supervivencia, por enésima vez en esta agónica pero inolvidable edición copera para los leones, volvió a mantener con vida e impulsar a los rojiblancos, que demostraron una vez más sus "cojones", según resaltó Garitano en sala de prensa, donde el técnico reconoció, no obstante, que la presión penalizó a sus hombres hasta el punto de "no ser nosotros mismos durante el partido".

"Estábamos demasiado responsabilizados y el Granada ha sido mejor esta vez. Nosotros fuimos bastante superiores en San Mamés, pero veníamos aquí de un marcador a favor que debió ser más abultado en la ida y hasta que no lo hemos visto perdido no nos hemos soltado. Ellos tenían menos que perder que nosotros y se ha notado, porque no hemos sido los de siempre por esa responsabilidad que tenían los jugadores", agregó el derioztarra, quien destacó que "el equipo tiene mucho mérito por todo lo que hemos pasado en esta Copa, porque saca de donde no hay, nunca baja la cabeza, siempre sigue hasta el final y eso en el fútbol es mucho".

"No es sencillo llegar a una final, sabes que tienes que sufrir al ser impensable superar fácil una semifinal jugando la vuelta fuera de casa, pero este equipo sabe sufrir y cuando peor se pone la cosa da la cara", incidió Garitano, que admitió su felicidad "por los jugadores, por la gente y por todo Bilbao". "Es un día feliz", insistió el de Derio, sabedor de que cualquiera de los dos equipos que midieron anoche sus fuerzas en Los Cármenes pudo alcanzar una final para la cual "nuestra clasificación es merecida, porque los goles han sido legales, ha habido un partido para cada uno y toda nuestra trayectoria en la Copa está ahí, habiendo salvado situaciones límite".

"Empezamos 128 equipos y solo quedamos dos", recordó asimismo Garitano para poner en valor lo logrado hasta la fecha, dado que "llegar a una final para un equipo como el nuestro es increíble y felicitamos también a la Real, porque se han merecido llegar también". "Nosotros hemos hecho otro gran campeonato y se va a vivir una final vasca que será bonita para el fútbol vasco", se congratuló el técnico, quien declaró al ser cuestionado por el poderío del conjunto txuri-urdin que "está claro que ahora mismo la Real es superior, tiene grandes futbolista y está en buena dinámica, pero nosotros no somos un rival fácil para nadie, lo puedo asegurar".

Elizegi elogia a garitano El presidente Aitor Elizegi, por su parte, no ocultó su profunda satisfacción por poder vivir su primera final como máximo mandatario rojiblanco y puso en valor la figura de Garitano. "Tenemos que recordar todos cómo estaba el equipo cuando Gaizka llegó a Lezama hace catorce meses y dónde está ahora, en una final de Copa", subrayó Elizegi, quien agregó que "el míster nos ha dado oxígeno a los pulmones, nos ha permitido volver a creer y ser campeones siempre es muy difícil, pero vamos a pelear todos juntos para ello".

Entradas para la final

Unas 22.000 para cada equipo

Reducción de aforo. A la espera de que se haga oficial la próxima semana en una reunión que tendrá lugar en Las Rozas entre Athletic, Real Sociedad y la Federación Española de Fútbol, los dos finalistas podrían contar con unas 22.000 entradas por cabeza de cara a la final de La Cartuja. Las obras de adecuación del estadio, que el próximo año perderá la pista de atletismo que tiene en la actualidad, harán que el aforo del campo se reduzca en unos 5.000 asientos, pasando así de las 60.000 butacas actuales a 55.000 . Así las cosas, los responsables de la Federación Española de Fútbol consideran que lo más justo es que tanto Athletic como Real cuenten con unas 22.000 localidades cada uno, de las que un tanto por ciento serían para cubrir los distintos compromisos de los clubes. Las 11.000 restantes irían a manos del ente que dirige Luis Rubiales para repartir entre patrocinadores y las distintas federaciones territoriales.