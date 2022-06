Amnistía pide una investigación "independiente y exhaustiva" tras el salto en Melilla

Amnistía Internacional ha reclamado una "investigación independiente y exhaustiva" sobre los "graves hechos" ocurridos en la valla de Melilla, donde, según el Ministerio del Interior marroquí, han muerto cinco migrantes y otros 76 han resultado heridos en una estampida o por caer desde lo alto de la valla, con de 140 agentes marroquíes heridos.



Recuerda la organización, que la Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de la entrada en territorio español de 133 migrantes, con 49 agentes de la Guardia Civil heridos, todos leves, y 57 migrantes, de los cuales tres han sido trasladados al Hospital Comarcal de la ciudad.



Amnistía Internacional (AI) ha subrayado que ha recibido informaciones y ha visionado imágenes que indican que, "una vez más, las autoridades españolas han llevado a cabo devoluciones en caliente", unas prácticas prohibidas por el derecho internacional, ya que impiden a posibles refugiados formular peticiones de protección internacional y también impiden la detección de personas en situación de vulnerabilidad.



Los Derechos Humanos "deben ser respetados"

Según ha destacado en un comunicado, la organización también ha visionado imágenes que muestran a las fuerzas de seguridad marroquíes contra los migrantes y personas refugiadas. Ha denunciado además la situación de hacinamiento a la que las fuerzas policiales marroquíes habrían sometido a decenas de migrantes en las inmediaciones. "Aunque los migrantes hayan podido actuar con violencia en su intento de entrada a Melilla, en el control de fronteras no todo vale", ha destacado la organización, que ha subrayado que de las personas migrantes y refugiadas, y situaciones como la vivida hoy no pueden repetirse más. Por ello, ha pedido a las autoridades españolas y marroquíes que investiguen "de forma pronta y exhaustiva las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido hoy a un lado y otro de la frontera", ha asegurado, director de Amnistía Internacional en España. La organización insta, una vez más, a las autoridades españolas a proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución, facilitando que puedan solicitar protección internacional de forma segura. Amnistía Internacional ha recordado que para evitar todo este sufrimiento son necesarias para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos a un procedimiento con todas las garantías y no discriminatorio para pedir asilo y protección.