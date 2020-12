Gotzone Sagardui: "Vacunaremos el primer día que esté disponible"

Los acontecimientos vinculados a la evolución de la pandemia se suceden a la espera de que este martes se conozcan definitivamente la postura que adoptará Euskadi ante las inminentes fiestas navideñas. Y entre tanto, los calendarios de vacunación para la población vasca continúan siendo una incógnita mientras la Comisión Europea y el Gobierno español no echen a andar la maquinaria. Así que hasta que ese día llegue, la única protección eficaz frente al covid-19 seguirá siendo la responsabilidad.

Lo volvió a decir la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien resumió todo este galimatías navideño con un sentimental Zaindu maite duzun hori y un sincero Cuanto menos, mejor. Es decir, preferiblemente no desplazarse a otros lugares y tampoco juntarse distintas unidades convivenciales. Y en caso de hacerlo, tener siempre en cuenta las medidas higiénico-sanitarias y aplicar otras más como no fumar delante de otras personas, no compartir platos ni utensilios y ventilar las habitaciones.

Y es que, a pesar de que la evolución de la pandemia parece que va por el buen camino (la presión hospitalaria y la tasa de incidencia se mantienen en valores contenidos) la famosa y temida curva epidemiológica no está cayendo a la velocidad que era de esperar, tal y como reconocían desde el Departamento de Salud. Hablaron en concreto de "estabilización", aunque esa fase se está prolongando más tiempo del deseado. Por eso, tanto Sagardui como Ignacio Garitano (coordinador del Programa de Vigilancia y Control del covid-19) subrayaron que "depende de todos" que el actual escenario de complicado equilibrio no vaya a peor durante los próximos días y semanas. La incertidumbre sigue presente en todas y cada una de las valoraciones técnicas; más aún después de la mutación detectada en Reino Unido, más eficaz en su poder de transmisión y que ha hecho saltar las alarmas en todos los bunkers donde se adoptan las macrodecisiones para combatir el covid-19.

Con todo, Garitano (que por motivos personales y profesionales abandonará su cargo para volver a trabajar en el Hospital Universitario de Araba) reiteró que, "en este momento de incertidumbre y con esta novedad es necesario cumplir" más que nunca las medidas de seguridad higiénicas y sanitarias en vigor. En la misma línea se expresó Sagardui cuando apostó por "agudizar" las medidas preventivas. "Nuestros planes son los de siempre: seguimiento día a día, estar al tanto de las novedades en nuestro territorio y en otros, evaluar las circunstancias y, si es necesario, adecuar las medidas que tenemos", apuntó. Y hasta ahí, porque a Sagardui no se le escapó ningún hilo del que poder tirar para averiguar cuáles podrían ser las revisiones de esas medidas que este martes haga públicas el LABI.

Una decisión que, en todo caso, buscará minimizar el posible impacto de comportamientos irresponsables. durante estas navidades. "La tendencia es buena. Las medidas están siendo eficaces, pero debemos seguir en alerta", remachó la consejera de Salud. Ante las decisiones que este martes se puedan adoptar, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, advertía de una conducta que también se ha viralizado en buena parte de la población: "Cuando se toman las medidas, ponemos la vista en las consecuencias negativas que pueden tener y nos acordamos de los sectores afectados. Cuando suben los contagios y se acerca el peligro en las UCI, pedimos al Gobierno que apriete más. Es contradictorio", describió.

En cualquier caso, los indicadores generales parecen seguir encarrilados. El problema es el cansancio de la sociedad, la famosa fatiga pandémica. El progreso es adecuado gracias a los esfuerzos y privaciones de la sociedad en general, pero es lento. "Estamos en una fase de estabilidad y debemos seguir trabajando para mejorar los datos", apostillaba Garitano. Por eso mismo Euskadi sigue en el nivel 3 (de 5) del plan de contingencia. "Somos muy conscientes de que no está siendo nada fácil y menos aún en fechas tan señaladas . Esta Navidad es distinta y tenemos que hacerla distinta. Las navidades no inmunizan", redondeó Sagardui.

Lo único que protege son las vacunas y, sobre eso, la consejera de Salud quiso dejar claro que "vacunaremos el primer día que tengamos la vacuna disponible" y en los tres Territorios Históricos al mismo tiempo. Dado que está pendiente el reparto entre autonomías, Sagardui no pudo concretar el número de dosis ni las fechas. Sí confirmó que Osakidetza está preparando a sus profesionales con sesiones informativas sobre la administración de las vacunas.



OTROS APUNTES

Turismo y hostelería

Crisis. El sector del turismo en Euskadi vio el mes de noviembre cómo se acrecentaba su crisis provocada por la pandemia, ya que las entradas de viajeros se redujeron un 81,9% respecto del mismo mes del año anterior. Así las cosas, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, anunció ayer la puesta en marcha en enero de un programa de ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco "que ha visto prácticamente interrumpida su actividad desde marzo", en cuyos detalles trabaja con el Departamento de Economía.

En trámites. Ya se ha tramitado el 20% de las 9.800 solicitudes de las ayudas puestas en marcha para el sector de la hostelería, con lo que podrán ser abonadas antes de fin de año. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo indicaron que una vez tramitada la ayuda, el hostelero tiene diez días para aceptar el pago, aunque "si no lo acepta lo va a recibir igual". Aunque la mayoría de solicitantes recibirán ayudas de entre 3.000 y 4.000 euros, algunos establecimientos podrían llegar a percibir "hasta 7.000 euros" si suman las cuantías de otras instituciones.