La mascarilla ya es obligatoria: también en el trabajo y aconsejable para hacer deporte

bilbao – El Departamento de Salud aseguró ayer que la mascarilla será imprescindible en todos los centros de trabajo en el que se compartan espacios, independientemente de la superficie, y en los que, por tanto el empleado no pueda estar solo. La orden es taxativa: "La mascarilla es obligatoria tanto en interiores como en exteriores y siempre que se vea obligado a compartir el espacio con otras personas". "Se debe llevar incluso en la vía pública y es obligatoria hasta para cualquier trabajador de una obra", matizaron fuentes del Departamento.

Igualmente controvertidos resultan los aspectos referidos a la práctica deportiva ya que llevar protector facial es también aconsejable para hacer ejercicio en áreas urbanas. No obstante, el decreto no obliga a ello ni especifica cada una de las casuísticas en las que la ciudadanía hace deporte y no aborda las distintas modalidades del ejercicio físico. Salud sí aclaró, sin embargo, que la orden no es aplicable al deporte profesional al estar regulado por otra legislación.

La Ertzaintza y las policías locales serán las encargadas de que la norma se cumpla y podrán sancionar a quienes no lleven su mascarilla puesta o no les cubra adecuadamente nariz y boca. Se tratará de una sanción administrativa con un máximo de 100 euros al considerarla una "infracción leve".

La orden también contempla la prohibición de toda actividad en lonjas juveniles y locales similares. En este sentido, Nekane Murga realizó un llamamiento para que se evite la agrupación de personas, porque "favorece el contagio. Hasta beber o comer pipas puede tener riesgo", aseveró. Y es que los datos invitan a la preocupación. Con 168 personas ingresadas, cuatro de ellas en UCI, el martes hubo que hospitalizar a seis pacientes. La movilidad se constituye en el principal elemento de riesgo, ya que hay casos importados de Madrid, Lleida, México y Madagascar.

Por ello, la titular de Salud adelantó que no descarta que, "en un futuro sea necesario aplicar otras medidas", ya que la entrada en la nueva normalidad, coincidiendo con el inicio del periodo estival, "está dando lugar a aglomeraciones de personas con descuido de las medidas de prevención en relación con actos de ocio y disfrute colectivos". "No podemos permitir que el coronavirus recupere terreno porque la prevención depende de todos", remarcó.







Euskadi acumula 14.084 positivos mediante PCR: 8.012 en Bizkaia, 3.403 en Araba, y 2.495 en Gipuzkoa, además de 174 casos de personas no residentes en la CAV. A ellos se suman los 7.705 casos detectados mediante test serológicos, de manera que el total de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia es de 21.789. Una crisis sanitaria que se ha cobrado 1.622 vidas en la Comunidad Autónoma Vasca.