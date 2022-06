Bolaños: no hay indicios que la decisión de Argelia afecte al suministro de gas

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el Gobierno quiere "recuperar cuanto antes" las relaciones con Argelia y va a trabajar con "diálogo y diplomacia" tras la ruptura del tratado de Amistad entre ambos países, y ha insistido en que no hay indicio de que esta situación vaya a afectar al suministro de gas.



"Hemos lamentado mucho la suspensión del tratado por parte de las autoridades argelinas" y se va a trabajar para "intentar recuperar esa relación normalizada entre dos países vecinos y que tienen intereses comunes, comerciales, culturales y económicos", ha explicado.



Bolaños ha realizado estas declaraciones en el puesto de mando avanzado en Benahavís (Málaga), al que ha acudido para seguir la evolución del incendio originado el miércoles en Pujerra y que ya ha sido estabilizado tras calcinar 3.000 hectáreas.





El ministro Félix Bolaños ha estado hoy en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de #SierraBermeja, en #Málaga.



Ha agradecido el trabajo de los servidores públicos y la coordinación entre administraciones, que han hecho posible que el fuego esté ya estabilizado. #IFPujerra pic.twitter.com/NJmPPbLyDs — Ministerio de la Presidencia (@M_Presidencia) June 10, 2022

Cuestionado sobre si la ruptura de este tratado podría alterar el suministro de gas del país africano al Estado español, el ministro ha señalado que "no hay ningún dato ni ningún indicio" de que vaya a afectar., ha explicado el también titular de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que ha incidido en que "Argelia ha sido siempre unen cuanto al suministro de gas y estamos seguros de que así seguirá siendo".Al ser preguntado sobre si el Estado español iría a los tribunales con Argelia si se incumplieran estos contratos, el ministro ha señalado que "no quiere hacer conjeturas" y ha insistido en apostar "por que sey que se cumplan los contratos y compromisos de los dos países".Respecto al viaje del ministro de Asuntos Exteriores,, a Bruselas para tratar la crisis diplomática con Argelia con el vicepresidente de lay comisario responsable de política comercial de la UE,, Bolaños ha sostenido que es "normal que la política exterior se haga de la mano de nuestros socios de la".Por su parte, la vicepresidenta segunda,, ha subrayado el trabajo que están haciendo el propio Albares así como el presidente del Gobierno,, para reconducir la situación con Argelia.En un encuentro con los medios y preguntada por si ha habido un error de cálculo con Argelia por parte del, la vicepresidenta se ha limitado a recordar la posición de su formación política,, contraria al giro dado con el"Conocen nuestra posición en relación con el tema del Sáhara y lo que me consta es que el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores están trabajando mucho para", ha precisado.Díaz ha hecho estas declaraciones en la presentación en Madrid de la "Guía práctica y la herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral".