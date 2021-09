El Parlamento Vasco añade presión a Escrivá para que transfiera el IMV con el desmarque de PP y Vox

Algo se mueve en el Ministerio de José Luis Escrivá. Parece que, tras un largo bloqueo, ha entrado en vías de solución la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital para que Euskadi pueda gestionar el pago de esta ayuda, e insertarla en el sistema de la Renta de Garantía de Ingresos Vasca. Todo ello, en el contexto de las gestiones del Gobierno vasco y la presión del PNV en puertas de la negociación de los Presupuestos estatales de Sánchez. Si el ministro de la Seguridad Social necesitaba un último empujón, este jueves lo ha recibido desde el Parlamento Vasco, con una proposición no de ley inicial de EH Bildu que fue después transaccionada por este grupo, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Se insta "a los gobiernos de Euskadi y del Estado a culminar cuanto antes el proceso de transferencia del Ingreso Mínimo Vital, y a que se haga de forma íntegra, a fin de reforzar nuestro sistema de Renta de Garantía de Ingresos, con el objetivo de hacer frente a la pobreza y la exclusión, y avanzar en la cohesión social".

Escrivá tiene sobre la mesa un pronunciamiento institucional que refleja que el traspaso tiene un consenso amplísimo detrás. Por el contrario, las posiciones que lo cuestionan o lo retrasan invocando problemas técnicos, como él ha hecho hasta la fecha, tienen un apoyo muy residual, en partidos con posiciones restrictivas en materia de autogobierno. PP+C's, por ejemplo, se abstuvo. Por boca de Carmelo Barrio, evitó cuestionar el traspaso íntegro, pero se aferró a los pretextos técnicos para demorar la transferencia ("se hará cuando se tenga que hacer, con rigor jurídico y garantías").

No sorprende si se tiene en cuenta que esta actitud ha sido moneda de uso corriente en su partido cuando ha gobernado en el Estado, pero este jueves ha provocado que defienda contra todo pronóstico al Gobierno de Sánchez, lo que supone hacer una excepción en su estrategia parlamentaria de crítica permanente también en Euskadi. Incluso tuvo que explicarse: "No nos gusta el Gobierno de España", dijo, pero confió en que el Ministerio tiene sus razones. Desde Vox, Amaia Martínez se opuso al IMV porque cree que "muchos españoles ya no buscan trabajo" para vivir de las rentas, y la transferencia a Euskadi provocaría que hubiera "españoles de primera y de segunda".

¿BUENAS SENSACIONES CON ESCRIVÁ?

Esta proposición es la primera sobre el IMV que aprueba el Parlamento, aunque el texto inicial de EH Bildu no citaba al Gobierno español y colocaba toda la presión en el Ejecutivo vasco. Ponía ahí el foco a pesar de que sea público y notorio que el Gobierno vasco ha presionado a Madrid para traer este traspaso desde la consejería de Olatz Garamendi, pero también desde la parte socialista, con la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia. EH Bildu pedía negociar con firmeza el traspaso para hacer frente a la pobreza. Elkarrekin Podemos-IU también ponía el foco en el Gobierno vasco, y la propuesta resultante cita a los dos ejecutivos. El PSE dijo tener buenas sensaciones con Escrivá, y el PNV evitó el triunfalismo, seguirá presionando, pero concedió que quiere ver "el vaso medio lleno".