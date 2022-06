Suecia urge a Turquía a levantar su veto antes de la cumbre en Madrid

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha urgido a Turquía a levantar el veto que mantiene a su adhesión a la OTAN y la de Finlandia antes de la cumbre de líderes aliados que se celebra en Madrid este miércoles y jueves y horas antes de un nuevo encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la capital española, previo a la cumbre.



Así lo ha expresado en una declaración sin preguntas junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la reunión que ambos han mantenido en la sede de la OTAN en Bruselas, coincidiendo con el segundo encuentro entre altos cargos suecos, finlandeses y turcos para desbloquear el ingreso de los países nórdicos en la alianza.





Meeting NATO Secretary General @jensstoltenberg in Brussels this evening before the NATO summit in Madrid, to discuss Swedish application. Looking forward to continue discussions tomorrow in Madrid. pic.twitter.com/qkdoTm4KHO

Good meeting with @SwedishPM Andersson. Look forward to our talks in Madrid tomorrow w/ Presidents @RTErdogan & @Niinisto to move forward with #Sweden & #Finland's accession to #NATO & further address #Türkiye's concerns. I welcome Sweden's recent steps in fighting terrorism. pic.twitter.com/B2XCwu9xF9