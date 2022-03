La cifra de refugiados ucranianos se acerca ya a los 2,3 millones

Cerca de 2,3 millones de personas han salido de Ucrania para escapar de la escalada de violencia derivada de la ofensiva militar rusa, según un nuevo balance del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que examina una cifra en constante crecimiento.



De hecho, Naciones Unidas ya considera esta emergencia la crisis de desplazamiento más rápida desde la Segunda Guerra Mundial y anticipa que seguirá aumentando. ACNUR llegó a advertir tras el inicio de la invasión rusa que podría haber unos cuatro millones de refugiados.



Sólo a Polonia ya han llegado 1,4 millones de refugiados, mientras que Hungría y Eslovaquia han recibido 214.000 y 153.000, respectivamente. A Rumanía corresponden otros 84.000, mientras que Moldavia ya supera los 82.000.





UNHCR needs about $500m for its emergency work in Ukraine and neighbouring countries.



So far we have received over $300m of which almost $200m from individuals, companies and foundations.



This is unprecedented: a sign of extraordinary solidarity with the people of Ukraine.