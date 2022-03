Detenidos más de 300 haitianos cerca de las costas de Florida

Más de 300 haitianos, el doble de los que se dijo inicialmente, llegaron el domingo a bordo de una precaria embarcación hasta la costa de Cayo Largo, en el sur de Florida, y están bajo custodia de las autoridades, según informó un oficial del organismo de control y protección de fronteras de EEUU.





#BREAKINGNEWS: SMUGGLERS OVERLOAD VESSEL!#BorderPatrol agents & partner agencies are responding to another dangerous situation in the #FloridaKeys involving approx. 300 migrants€many in need of medical attention, 163 of them swam to shore. @USCGSoutheast @CBPAMORegDirSE pic.twitter.com/cK0fILl3fI