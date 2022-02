Intentan rescatar a un niño de cinco años atrapado en un pozo en Afganistán

El equipo de rescate a cargo de liberar a un niño que cayó a un pozo de agua en el este de Afganistán logró perforar esta tarde una gran piedra que obstruía el camino y aproximarse a la cavidad en la que el menor se encuentra atrapado.



"La gran piedra, que separaba el nuevo pozo cavado por el equipo de salvamento y aquel en el que se encuentra Haider atrapado, está ahora perforada y el equipo de rescate se ha aproximado", dijo a Efe Zabiullah Jawhar, portavoz del jefe de policía de la provincia de Zabul, donde ocurrió el accidente.



Las autoridades del Gobierno de los talibanes, empresas de construcción y otros ciudadanos trabajan contra reloj desde hace más de 46 horas para rescatar al niño de seis años, aunque la escasez de recursos mecánicos dificultan la operación.





Happening now in #Zabul Jaldak district little boy Haidari fell into deep well, it's been over 15 hours the rescue operation is going on #pray for safety it's not an easy for a parent to see their child in such a situation . pic.twitter.com/IA386Lm8kB