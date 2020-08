Al menos 18 muertos en la India tras salirse un avión de la pista y partirse en dos

Las autoridades indias elevaron este sábado a 18 el número de muertos en el accidente de un avión de repatriación que volaba de Dubái a la ciudad sureña de Kozhikode, que se salió de la pista en el aterrizaje y quedó partido en dos, mientras decenas de pasajeros siguen hospitalizados.



"Por desgracia, 18 personas, incluyendo los dos pilotos, han perdido sus vidas. 127 personas siguen internadas en hospitales", afirmó el ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri, a la agencia local ANI.



El ministro de aviación informó en Twitter desde el lugar del siniestro de que la caja negra del avión ha sido recuperada y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos india (AAIB, en inglés) está investigando lo sucedido.





Digital Flight Data Recorder & Cockpit Voice Recorder of the ill-fated aircraft have been retrieved. AAIB is conducting investigations. pic.twitter.com/WCOPV5ETTf