Ocho consejos para mantenerte en forma y sobrevivir a las Navidades

Las Navidades suelen ser bastante estresantes y pasar factura a nuestra salud. Las constantes celebraciones, el cansancio, el estrés, el exceso de comida y bebida nos pasan factura si no hacemos ejercicio y quemamos el exceso de grasa de estas fiestas.

Los expertos de Olimfit apuntan que es necesario continuar cuidando nuestra dieta y mantener en la medida de lo posible nuestra rutina de ejercicio o incorporara alguna nueva. Estos son algunos consejos para mantener la forma y sobrevivir a la vorágine de las Navidades.

1. Aprovecha tu casa. Si no tienes tiempo para asistir al gimnasio o te da pereza, hacer ejercicio en casa con tu peso corporal es increíblemente efectivo y cualquier lugar como tu cuarto de estar, tu dormitorio o un pasillo puede ser bueno para entrenar con sencillos ejercicios que tú mismo puedes marcarte.

2. Camina más. Lo puedes hacer en cualquier lugar y además es gratis y no tiene gasto como el ir a un gimnasio. Es bueno comprometerse a andar un tiempo determinado estas fechas (a partir de una hora según nuestro estado físico) o a dar un mínimo de pasos al día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se atreve con una cifra y recomienda andar al menos 10.000 pasos diarios, pero no hay un número mágico y cuantos más pasos des, mejor te sentirás y tu cuerpo más te lo agradecerá.

3. Concéntrate en las actividades secundarias. Es posible que no tengas tiempo para hacer tus rutinas habituales, pero eso no significa que no debas estar activo. La actividad física del día a día es cualquier actividad acumulada en pequeñas cantidades durante el transcurso de la jornada. Incluye cosas como caminar hasta el autobús, subir las escaleras o llevar la compra. Esencialmente, se trata de llevar una vida activa y este tipo de ejercicios cotidianos realmente ayuda a mantenernos saludables.

4. Siéntate menos. Estos días solemos pasar mucho tiempo sentados comiendo, celebrando€ y eso no es bueno para la salud. Trata de romper los largos períodos de estar sentado con un poco de movimiento entre ellos. Por ejemplo, con una rutina rápida cuando llegamos a casa o bien eligiendo volver caminando del restaurante.

5. Sube la intensidad. Todos tenemos escasez de tiempo durante la temporada festiva. Visitas, eventos sociales, compra de regalos, celebraciones, etc. Es normal encontrarse con menos tiempo de lo habitual para realizar entrenamientos, pero en lugar de omitirlo por completo, intenta acortar el entrenamiento y aumentar la intensidad, lo que supondrá un beneficio para tu salud y bienestar, además de que no necesitas tanto tiempo para obtener resultados.

6. Prueba nuevas formas de moverte y entrenar. Si eres un habitual del ejercicio prueba nuevas formas de mover tu cuerpo, diferentes disciplinas en el gimnasio o en los entrenamientos, bailes deportivos, etc. Tu ejercicio favorito podría dar paso a uno nuevo.

7. No te castigues en exceso. Sé amable contigo mismo y recuerda que lo importante es salir un poco de la rutina en esta época del año. No te castigues ni sufras en exceso y recuerda que algo siempre es mejor que nada y concéntrate en las pequeñas ganancias. Si necesitas consejo, está bien que lo pidas o te dejes asesorar por entrenadores o personas de tu confianza que tengan más experiencia.

8. La tecnología te ayuda. En tu ordenador o móvil puedes encontrar tablas de ejercicios variados y de distinta dificultad que te ayudarán a estar en forma y ponerte a punto en tu casa, sobre todo, o en el exterior.