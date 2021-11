Respuestas a las 8 dudas más frecuentes sobre las infecciones de transmisión sexual

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario. Si la infección por este virus no se trata puede evolucionar hacia un estadio o fase avanzada de la enfermedad que se conoce como sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). La OMS estima que a finales del año 2020 unos 37,7 millones de personas de todo el mundo estaban infectadas por VIH, un virus que se ha cobrado a lo largo de la histora 36,3 millones de vidas.

Apesar de ello el VIH no es la infección de transmisión sexual (ITS) más prevalente ya que anualmente unos 376 millones de personas contraen algunas de estas cuatro infecciones: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.

El virus del papiloma humano, el herpes genital y oral, el linfogranuloma venéreo, el virus de las hepatitis A, B y C son tambien otras de las ITS más presentes en todo el mundo.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre, las doctoras NuriaValdeolivas y Teresa Bermejo, de la plataforma de análisis de sangre melio.es, han elaborado una guía donde recoge las dudas más comunes respecto a las ITS.

1. Tengo una ITS, ¿puedo mantener relaciones sexuales? Las enfermedades de transmisión sexual pueden estar causadas por virus y bacterias. En el caso de padecer una ITS es necesario practicar abstinencia sexual hasta una semana después de haber finalizado el tratamiento (tanto de la persona infectada como de su pareja) y estar seguros de que la sintomatología se ha resuelto completamente. Además, es necesario contactar con las parejas sexuales de los últimos 60 días para que se realicen una prueba diagnóstica.

El preservativo es el único método anticonceptivo que previene las ITS.

2. No tengo síntomas ¿puedo estar infectado? Sí, ya que la infección puede pasar desapercibida durante algún tiempo, aunque estés infectado. Es muy frecuente que las ITS no produzcan síntomas durante las primeras fases de la enfermedad o que estos sean muy inespecíficos como fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta, lo que dificulta su diagnóstico.

3. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las ITS? A pesar de que las ITS pueden cursar de forma asintomática en su inicio, si presentas algunos de los siguientes síntomas puede ser un indicativo de que sufres una infección de transmisión sexual: Dolor o escozor al orinar, sangrado anormal, dolor durante el sexo, aumento del flujo vaginal, dolor en la zona pélvica, dolor o enrojecimiento en los testículos, bultos y / o ampollas, úlceras, ganglios inguinales inflamados o exudado uretral.

4. ¿El preservativo protege al 100% de una enfermedad de transmisión sexual? A pesar de que los preservativos nos protegen casi siempre frente a una posible infección, su fiabilidad no es del 100%. La fiabilidad del preservativo es del 90% y este porcentaje puede disminuir si no se hace un uso adecuado de él, es decir, si no se coloca de forma correcta o no se utiliza durante todo el acto sexual.

5. ¿Es lo mismo el VIH que el sida?

Cuando hablamos de VIH hacemos referencia al virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca y destruye específicamente a los linfocitos CD4 que forman parte del sistema inmune. La pérdida de estas células produce un estado de inmunodepresión por el cual nuestro cuerpo pierde la capacidad de combatir las infecciones. El sida es la fase más evolucionada de la infección por el VIH. En esta fase, se produce una disminución crítica de los linfocitos CD4 que produce un estado de inmunosupresión tan grave que nuestro cuerpo pierde la capacidad de combatir no solo los patógenos más habituales si no también otros patógenos que en condiciones de inmunidad normales no tienen capacidad para producir infecciones (lo que se conoce como infecciones oportunistas).

6. ¿Existe tratamiento para el VIH? Actualmente no existe un tratamiento que cure la infección por VIH, sin embargo existen fármacos antirretrovirales, que permiten mantener una carga viral indetectable y llevar una vida completamente normal. Esto significa que la concentración del virus en sangre es tan baja que no puede ser detectada. Las personas seropositivas que toman el tratamiento de forma adecuada y mantienen su carga viral indetectable evitan el progreso de la enfermedad y reducen el riesgo de transmitir el virus a otras personas.

7. ¿Las ITS se transmiten solo en el momento de la eyaculación? Las ITS no solo se transmiten en el momento de la penetración o durante la eyaculación. La transmisión puede tener lugar siempre que exista un contacto directo con la zona íntima y/o exista intercambio de fluidos sin que haya una barrera. El sexo oral sin protección también es una vía de contagio frecuente.

8. ¿Si he tenido ya una ITS, puedo volver a tenerla en el futuro? Hay ciertas ITS que pueden tratarse y curarse con tratamiento, no obstante, si volvemos a tener un contacto sexual con una pareja infectada podemos volver a contagiarnos (es el caso por ejemplo de la infección por Chlamydia, la gonorrea o la sífilis). Por el contrario, existen algunas ITS (VIH, VHB, herpes) que una vez adquiridas pueden cronificarse y reactivarse en determinados momentos.