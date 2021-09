Varitek, una solución no invasiva para eliminar las varices

Los médicos especialistas del centro tienen años de experiencia para dominar los tratamientos más avanzados con el fin de poder responder a todos los pacientes

Cuántas personas temen solucionar su problema de varices por la intervención quirúrgica que suele ir ligada? Más de una y de dos. Sin embargo, en Varitek son expertos en quitar ese miedo ya que utilizan tratamientos no invasivos guiados por imagen que favorecen una mejor recuperación. Desde el centro aseguran que "la gran clave es que es un método integral de tratamiento de varices, tratamos todas las patologías de insuficiencia venosa crónica con métodos no invasivos". Y a este centro acuden todos aquellos que han tenido malas experiencias y tienen mucho respeto a un quirófano. "Las especialidades de Varitek son los casos que nadie quiere, como las úlceras venosas o las varices reaparecidas después de cirugía, y siempre con métodos no invasivos", destacan. Los resultados se pueden en comprobar en www.varitek.es.

¿Qué opciones hay para eliminar las varices?

En Varitek ofrecen tratamientos personalizados . Entre esas opciones destacan la escleroterapia ecoguiada y venaseal. La primera de ellas se centra en la punción directa guiada por ecografía para tener un mayor control para eliminar las varices de manera más eficaz. La segunda es un tratamiento no quirúrgico que se realiza con adhesivo biológico y se considera como el sistema más innovador en el tratamiento endovascular de varices, especialmente en el sellado de venas safenas. Más allá de estos dos tratamientos, la mayoría de ellos son combinaciones de varios tratamientos en función de la patología de cada paciente.

¿Cómo se decide qué técnica usar?

Una de las características de Varitek es el tratamiento integral de cada paciente, haciéndole un estudio detallado con el que conocer qué tratamiento es el más indicado.

¿Hay límite de edad para poder optar a estos tratamientos?

El hecho de que las intervenciones que realiza Varitek para eliminar las varices no requieran de una intervención quirúrgica ha posibilitado que personas que tenían contraindicaciones por la medicación puedan acceder a estos tratamientos.

¿Cómo se pueden evitar las varices?

Las varices no se curan solas pero sí hay ciertas rutinas que se pueden adquirir para evitar su aparición. Entre ellas destacan el mantenimiento del peso, hacer ejercicio, llevar zapatos cómodos evitando los tacones muy altos y evitar la ropa que comprima el cuerpo. Otras de las técnicas que se pueden utilizar como prevención son: las duchas de agua fría sobre las piernas en vez de usar calor intenso, utilización de medias de compresión adecuadas, tener las piernas en posición elevada siempre que sea posible, mantenerse activo (es decir, no estar mucho tiempo de pie ni sentado), y descansar con las piernas ligeramente elevadas. Y si estas medidas no surten efecto, acudir a un especialista con el fin de que realice un diagnóstico y un tratamiento adecuado.

¿Por qué elegir Varitek?

Su éxito se centra en el método que utilizan, una técnica "depurada y exquisita en el tratamiento de varices" que "hemos desarrollado a base de años de experiencia y aprendizaje". Todo ello es posible gracias al equipo que de radiólogos intervencionistas vasculares que posibilita "ofrecer un diagnóstico completo". Además, son intervencionistas que "mediante un tratamiento no invasivo guiado por imagen, eliminamos las varices sin dolor". Y con más de una década de experiencia eliminando varices sin cirugía les hacen ser expertos en esta técnica.

ESPECIALISTAS



Fran Loyola Echániz. Médico especialista en radiología vascular e intervencionista con más de 20 años de experiencia en Osakidetza.

Iñaki Prieto Argarate. Médico especialista en radiología vascular e intervencionista con más de 10 años de experiencia en Osakidetza.

Edurne Pardo Zudaire. Médico especialista en radiología diagnóstica vascular con más de 15 años de experiencia en Osakidetza.

Borja Peña Baranda. Médico especialista en radiología vascular e intervencionista con más de 15 años de experiencia en Osakidetza.

Carlos Jiménez Zapater. Médico especialista en radiología vascular e intervencionista con más de 5 años de experiencia en Osakidetza.

Fernando López Zarraga. Médico especialista en radiología vascular e intervencionista con más de 20 años de experiencia en Osakidetza

Direcciones Varitek:

Bilbao - C/Euskalduna 6, 690623391

Vitoria - C/Florida 72

Donostia - Plaza Campo de Atotxa s/n

varitek@varitek.es