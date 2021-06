Dudas y mitos: donación de sangre en época covid y vacunación

El confinamiento, los cierres de fábricas y universidades durante el principio de la pandemia, sumado a las dificultades de movilidad y la situación de desescalada, causaron un descenso en el número de donaciones. Sin embargo, se ha notado una mayor sensibilización e implicación de la ciudadana a raíz de la pandemia. Según Aiala Elorza "en estos momentos ha habido como una ola de solidaridad sobre todo en las personas que han padecido el coronavirus o que lo han tenido cerca".

El coronavirus SARS-CoV-2 ha infectado a millones de personas en todo el mundo y aunque no existe un tratamiento definitivo que cure la enfermedad, se ha demostrado que el uso de plasma convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune ayuda a combatir la enfermedad y paliar sus posibles secuelas.

Este tipo de plasma solo puede extraerse de la sangre de pacientes recuperados de covid-19 estén o no vacunados, ya que contiene anticuerpos que constituyen una alternativa terapéutica eficaz para ayudar a otros afectados por el virus.

Según explica el doctor Sierra, "entre el plasma y el plasma hiperinmune existe muy poca diferencia en cuanto a la donación, lo único diferente es el destino que se va a dar a ese plasma. El plasma donado por los donantes que han padecido el coronavirus y que mantienen positivos los anticuerpos, se retira para darle una utilidad en el tratamiento de los enfermos por covid-19".

En cuanto a los protocolos, si una persona se da cuenta de que ha donado sangre y ha estado en contacto con un positivo, se les pide que llame al centro de transfusión para retirar esos productos.

Nuevas líneas de trabajo

Hasta hoy la única alternativa terapéutica en este aspecto era la transfusión del plasma hiperinmune completo. Se está trabajando para abrir una vía que, según detalla Sierra, "sería concentrar esos anticuerpos que están en ese plasma para la elaboración de gammaglobulinas específicas anti-covid ?es decir, ampollas inyectables? que se administrarían a un contacto de riesgo en personas vulnerables.

Estos pueden ser sanitarios o enfermos que tengan algún factor de riesgo que les hace especialmente vulnerables. La idea es administrarlo incluso antes de que se presenten los síntomas.

DONAR SANGRE TRAS LA VACUNA

¿Es posible donar sangre después de haber sido vacunado? El responsable del Centro de Transfusiones de Araba, Ángel Sierra, explica que sí se puede donar sangre, incluso el mismo día de la vacunación.

"Nosotros consideramos prudente que los 3-5 primeros días después de la vacuna no se done sangre, no porque haya ningún problema, sino que simplemente, si el posible donante ha tenido una reacción febril en esos días posteriores, te entra la duda de si es debida a la vacuna o realmente hay un foco infeccioso, con lo cual nos obligaría a desechar los productos".