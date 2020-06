Consejos saludables para entrenar en verano

Ha llegado el verano, uno de los más extraños tras el confinamiento y la desescalada, aunque con el calor se puede hacer un entrenamiento adecuado a las condiciones y necesidades de cada persona. Ya sea playa, montaña o ciudad practicar deporte y estar en contacto con el entorno permite liberar endorfinas, relajarse, combatir el estrés; en definitiva, mejorar el bienestar físico y mental.

Tal y como explican desde Freeletics, la población durante la covid-19 ha aprendido que ya no necesita un gimnasio para entrenar y conseguir sus objetivos. «La cuarentena ha logrado que las personas sean más conscientes de sus necesidades y de su salud mental y física», explican.

Antes de empezar, se recuerda que cualquier actividad física que se realice durante los meses de verano requiere de más protección debido a las altas temperaturas y a los riesgos de la exposición solar.

Consejos para entrenar en verano

Márcate un objetivo concreto

Trabajar para conseguir algo es siempre más fácil si sabes qué es lo que quieres conseguir, y cuándo. Escribe tu objetivo y ponlo en donde lo veas cada día. Una vez tengas todo organizado puedes desglosar en retos más específicos y sencillos que se puedan alcanzar diariamente o semanalmente.

Aumenta tu motivación

La falta de tiempo o de motivación, hace que abandonemos nuestra rutina de entrenamiento. Visualizar la meta y buscar motivación en cualquier sitio y en cualquier lugar es de los primeros pasos a realizar. Sigue por redes sociales a tus motivadores favoritos, consejos de fitness, citas favoritas€ Cualquier recordatorio te servirá de ayuda.

Entrenar a primera o a última hora del día

En verano se recomienda a realizar cualquier actividad física en las horas que hay menos sol. Lo ideal es salir a primera hora de la mañana o a última hora del día a practicar deporte. Justamente, es cuando se reduce la exposición solar y las temperaturas son más agradables y menos sofocante.

Mantener una buena hidratación

La hidratación es imprescindible siempre, antes, durante y una vez finalizado el ejercicio. Hacer deporte con temperaturas altas hace que sudemos más de lo habitual y esto provoca que la pérdida de líquidos aumente, por eso en verano es tan importante una buena hidratación: hay que beber aproximadamente un litro más de lo habitual.

Llevar ropa cómoda

Llevar la ropa adecuada según el ejercicio que se vaya a realizar y emplear ropa funcional con tejidos transpirables para estos meses es muy recomendable. También utilizar prendas que protejan del sol y de las posibles picaduras de los insectos tan habituales en verano, así como llevar gorra ya que la cabeza es una zona muy delicada y es mejor cubrirla del sol.

Sol=protección solar

Durante todo el año estamos expuestos a los rayos UV y siempre es necesaria la protección solar. Cierto es que, en verano, nuestra piel está más sometida y es recomendable su uso diario ya que los peligros causados por quemaduras solares y similares son preocupantes y deben tomarse muy en serio. En este contexto, también es importante usar gafas de sol deportivas que protejan de los rayos ultravioletas.

Protección frente a los insectos

Durante los meses de más calor damos la bienvenida a mosquitos, avispas y otros insectos que además de distraernos también pueden picarnos y pueden producir heridas y molestias en la piel. Antes de salir a entrenar, aplícate un protector para las posibles picaduras.

En resumen, lo único que te queda por hacer es organizarte, buscar un grupo cerca de ti y empezar a trabajar. No mañana. No la próxima semana. No el próximo verano. La vida es aquí y ahora. Así que haz que este sea el verano que lo cambie todo. La finalidad de la aplicación de Freeletics es ayudar a que todas las personas puedan liberar todo su potencial físico y mental, y convertirse así en la mejor versión de sí mismos sin importar su estilo de vida.

Desde la aplicación Freeletics y el nuevo programa Mindset Coaching, se pueden realizar una serie de ejercicios de meditación y mindfulness con la finalidad de ayudar a desarrollar la actitud correcta para un estilo de vida saludable sostenible a largo plazo, señala el comunicado.