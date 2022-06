Últimas entradas a la venta para el concierto de Metallica en San Mamés

Los históricos Metallica liderarán el Bilbao Bizkaia Rock Day, una jornada de más de ocho horas de música que tendrá lugar en San Mamés el próximo domingo 3 de julio y en la que compartirán escenario con Weezer, The Hellacopters, Nothing but the Thieves y The Regrettes. Las últimas entradas están a la venta en www.livenation.es.



En torno a 45.000 personas podrán disfrutar de esta jornada de rock y pop en el estadio de San Mamés gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Bizkaia con la promotora musical Live Nation. Bilbao Bizkaia Rock Day estará encabezado por los norteamericanos Metallica, que volverán a Bizkaia después de 15 años para repasar sus clásicos, canciones como Enter sandman, Nothing else matters o Masters of puppets.



??¡Se acerca Bilbao Bizkaia Rock Day!



"Una fiesta por todo lo alto en". Así se presenta esta jornada musical cuyo objetivo es "celebrar la versatilidad del género" mediante lay estilos aunque "unidos por un mismo patrón". Desde el trash metal de Metallica hasta el pop–rock de Weezer, el garage rock de The Hellacopters y el indie–rock de Nothing But Thieves.La jornada se iniciará a las 16.00 horas con la actuación de los californianos. Les seguirán Nothing but the Thieves (17.00 horas); The Hellacopters (18.25); Weezer (20.00) y Metallica, que saltarán al escenario de San Mamés a las 22.00 horas. Las últimas entradas a la venta pueden adquirirse en www.livenation.es a partir de 89 euros.