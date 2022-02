El precio de las entradas para el concierto de Metallica en Bilbao

Todo aquel que quiera disfrutar del concierto de Metallica el próximo 3 de julio en San Mamés, tendrá que tener en cuenta que el precio mínimo, para una entrada en grada, será de 79 euros más 10,50 de gastos de gestión. El precio máximo estará en 245 más 32.50 euros de gastos de gestión, y corresponden a las entradas Golden Ring VIP.

Todas las entradas, que se venderán a partir del próximo jueves, 24 de febrero, a partir de las 10.00 horas en Ticketmaster y Live Nation, son para el Bilbao-Bizkaia Rock Day, lo que supone que incluyen la asistencia a los conciertos de Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, además de a la actuación de Metallica.

Las Golden Ring VIP, las entradas más caras, incluyen además de la asistencia al Bilbao-Bizkaia Rock Day en el Golden Ring, acceso VIP propio con posibilidad de entrar y salir del recinto mediante pulsera o QR, un regalo de merchandise diseñado exclusivamente para los compradores de este paquete, una bebida de bienvenida, acreditación conmemorativa del festival y staff VIP y punto de recogida del merchandise.

Para poder disfrutar de Metallica en pista, los asistentes deberán desembolsar 85 euros más 11,50 de gastos de gestión.

La promotora Live Nation ha publicado, de forma desglosado, todos los precios que se encontrarán aquellos que quieran asistir el próximo 3 de julio al Bilbao-Bizkaia Rock Day.



PL1 Golden Ring 125€ + 16.50€ gastos

PL2 grada 110€ + 14.50€ gastos

PL3 grada 90€ + 12€ gastos

PL4 general pista 85€ + 11.50€ gastos

PL5 grada 79€ + 10.50€ gasto

Así mismo, ha sacado a la luz los precios de los pases VIP: