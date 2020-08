Los Chikos del Maíz llaman a M-Clan "panda de miserables"

Los Chikos del Maíz han acusado este miércoles al grupo M-Clan de "miserables" y de apelar falsamente a "razones sanitarias" para cancelar un concierto en el que, según esta formación de hip hop, su pago dependía de la taquilla y "para el que no compró entradas ni Peter".



La polémica, hecha pública a través del perfil oficial de Nega en Twitter, se ha iniciado por el doble rasero con el que este considera que un titular de la prensa trata a ambas formaciones: "M-Clan suspende en Leganés por razones sanitarias y Los Chikos del Maíz amplían una segunda fecha".





Os voy a contar una historia que ilustra a la perfección las miserias del circo del rock. Empecemos con el titular:



«M-Clan suspende en Leganés por RAZONES SANITARIAS y Los Chikos del Maíz amplían una segunda fecha». Es bastante fuerte. pic.twitter.com/1muMDOEjVG — NEGA ?? (@Nega_Maiz) August 5, 2020

"A primera vista cualquiera podría pensar que M Clan vela por la salud de todos mientras que LCDM son unos peseteros", protesta el músico, productor y escritor valenciano.En su hilo de mensajes, denuncia a continuación que eltiene otra fecha el mismo mes y en la misma comunidad autónoma, Madrid, "con las mismas medidas de prevención (aforo reducido, distancia entre asientos, etc)".Nega no tarda en responder lo que a su juicio diferencia una fecha de otra. "En una van a taquilla (la que han suspendido) y en la otra van a caché (la que sigue adelante). Es decir, no compró entradas ni Peter, ni Tato, ni José Luis", considera."¿En qué posición nos deja eso a nosotros, a Desakato y al resto de bandas?", insiste el músico valenciano, que no duda en llamar a M Clan "panda de miserables" por, según él, inventarse "la chorrada" de las "razones sanitarias" para tapar la razón real de la cancelación.Nega concluye su denuncia recordando que los conciertos que ofrecerán(Madrid) se realizarándecretadas por la comunidad a causa de la pandemia de COVID-19, esto es, "aforo reducido, accesos diferenciados, uso de mascarillas, distancia de seguridad y limpieza de baños", entre otras.