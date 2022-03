El estilo de... Tom Holland

¿Quién es?

¿Por qué ahora habla todo el mundo de él?

Vida personal

¿Tiene estilista?

¿Cómo es su estilo?

¿Su mejor 'look?

¿Y para el día?

Su prenda fetiche

nació en Londres en 1996, hijo de Nicola Elizabeth, fotógrafa, y Dominic Holland, un comediante y autor del libro Eclipsed. Tiene tres hermanos menores: los gemelos Sam y Harry Holland, tres años más jóvenes y que aparecen en la película "Diana", y Patrick Paddy Holland, ocho años más joven. Inició su carrera enen 2008 con el, y muchos lo conocieron cuando se puso en la piel de Lucas Bennet en "Lo imposible", el film de J. A. Bayona que narraba la historia de una familia que vivió el tsunami del océano Índico en 2004. Del estreno de esta cinta (2012) han pasado ya diez años. Holland alcanzó la fama también alen el universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) y "Spider-Man: No Way Home" (2021), aclamadas por la crítica y grandes éxitos en taquilla. Cuenta con galardones como el de Estrella Emergente en los premios BAFTA de 2017, los Saturn Awards y los Teen Choice Awards. Comoha participado en películas como "Spies in Disguise" (2019), "Dolittle" (2020) y "Onward" (2020).Porque después de su éxito comoacaba de convertirse ende los millenial con su Nathan Drake de Uncharted. La película que supone la adaptación a la gran pantalla del famoso videojuego.forman la, quizás, pareja de celebrities preferida por el público. Los actores, que se conocieron gracias a la primera película de la trilogía que protagonizan juntos,, consiguieron levantar el interés de los espectadores incluso mucho antes de iniciar su. Lo confirmaron este verano y pasean su felicidad por las alfombras rojas de medio mundo.Sí, y lo comparte con su pareja. Se llamay es uno de los estilistas más destacados de la actualidad. Los atuendos que crea para las mejores actrices son. Antes de convertirse en un magnate de la industria, Roach dirigió su propia boutique 'vintage'.El actor británico, que va encadenando premiéres y ruedas de prensa con su último trabajo, ha ido puliendo su estilo con el paso del tiempo, y los últimos actos promocionales en los que ha participado han servido para terminar de convertirlo en todo un referente. Elparece haberse convertido en su favorito, pero el británico lo suele. En el terreno de lo informal, lo suyo son las, o incluso unos simples vaqueros.El pasado mes de diciembre Zendaya y Tom Holland pasearon por la alfombra roja en elen Los Ángeles. Él lo hacía de manera impecable con un, cruzado, satinado y en un tono café, acompañado solo de una corbata negra, unos(que le dan algo de altura) y una simple camisa blanca. Unque lo mostraba más maduro.En el día a día es bastante más funcional y se decanta pory con la comodidad como prioridad: camisetas de corte oversize, mochilas de inspiración sporty, gorras, joggers, zapatillas de Nike...Si hay un dúo que se ha convertido en caballo ganador en el armario del nuevo Spider-Man ese es el formado por(de ante, vaquera o de cuero)