¿Sabes qué es la regla de la tercera prenda?

¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer para que tu look se vea más estiloso?



Cada persona tiene un estilo propio y por ello la ropa que guarda en el armario va en consonancia con él. A diario decidimos la vestimenta que nos vamos a poner, casi siempre condicionados por la actividad que vayamos a desarrollar.



Si vamos a caminar mucho, optaremos por prendas más cómodas, y si, por el contrario, vamos a pasar más tiempo sentados, podremos elegir por otro tipo de estilismos más cuidados. Vestido, falda, pantalón, mono, jersey, camisa, camiseta, top... son muchas las opciones que tenemos cada día para elegir nuestro look básico entre innumerales diseños y colores.



Los expertos apuntan distintas técnicas para vestir con estilo y una de ellas es la conocida como la regla de la tercera prenda. Seguramente, muchas veces la hemos empleado de forma inconsciente. Con ella se pretende aportar un plus a nuestros looks, convertir un aburrido vestuario de dos piezas en algo más especial.



Esta propuesta, además, nos da pistas sobre cómo combinar nuestra ropa para obtener un conjunto equilibrado.

Jugar con las texturas mezclando diferentes telas (nunca más de tres) y añadir un toque de color que suponga un contraste, sobre todo en conjuntos monocromáticos, son dos importantes consejos a tener en cuenta para elevar nuestro look.



Nuestro vestuario básico consiste en una prenda superior y una inferior. Así, los expertos proponen que añadamos una tercera prenda o un accesorio para darle nuestro toque personal al conjunto. Es importante tener en cuenta su color para lograr un contraste con las prendas principales. Debes tener cuidado de no abusar y sobrecargar tu outfit.







Ropa, complementos y accesorios

La tercera prenda puede ser una americana, un abrigo, una chaqueta, una gabardina, una cazadora, vaquera o de cuero, un chaleco, un poncho... Las opciones son múltiples y añadirán elegancia y un toque más sofisticado a tu look.Podemos optar por ponernos algúnen la cabeza: un sombrero, un gorro, una boina, una visera... Estas prendas también darán un toque de originalidad a nuestro vestuario.También resultan muy útilescomo pulseras, anillos, cinturones, pañuelos, bufandas o fulares. Un collar grande sobre un top liso y de color neutro aportará un plus a nuestro outfit. Un bolso especial puede llegar a convertirse, incluso, en el auténtico protagonista de tu estilismo.Eltambién es un elemento a tener en cuenta. Un zapato llamativo o estampado en un atuendo monocolor puede dar mucha vida a nuestro vestuario y realzarlo.Es importante señalar que no debes renunciar a tu estilo al añadir esa tercera prenda, sino que, manteniéndote fiel a él y sintiéndote a gusto con tu ropa, elijas los complementos que consigan hacer tu look todo lo especial que tú quieras.