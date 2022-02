'Ay mamá', las camisetas de Rigoberta Bandini

Aunque partía como una de las favoritas para viajar a Turín y participar en Eurovisión, finalmente Rigoberta Bandini no ganó el Benidorm Fest y tuvo que conformarse con un polémico segundo puesto. Sin embargo, su tema Ay mamá, con su pegadiza melodía y su mensaje feminista, está dando mucho de que hablar, es uno de los temas más escuchados del momento y ya se ha convertido en protagonista de una pequeña colección de moda que ha sacado la cantante catalana.

Las dos camisetas, una por delante y otra por detrás, inspiradas en la canción eurovisiva 'Ay mamá'.

De momento ha presentado dos camisetas confeccionadas en algodón orgánico, una en blanco y otra en azul klein, ambas de manga corta, que lucen en la parte frontal dos círculos trazados con las estrellas europeas a modo de tetas, con sus iniciales R y B en la zona del pezón, y en la parte trasera el título y algunos de los fragmentos de la canción, como Paremos la ciudad y un dibujo que hace un guiño al cuadro La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, al que también se nombra en la letra.

Está claro que Ay mamá ha marcado un antes y un después, y quien quiera hacerse con una de estas camisetas para no olvidar su himno reivindicativo la encontrará en su web oficial (https://rigobertabandini.es/) a un precio de 24,95 euros. Y para sus fans incondicionales, también hay otros productos de merchandising –gorras, sudaderas...– con referencias a otros de sus singles más escuchados, como In Spain we call it soledad y Perra.