080 Barcelona: una pasarela digital

La fashion week catalana celebró su tercera edición cien por cien digital del 25 al 28 de octubre, y se pudo seguir en directo en streaming mientras se desarrollaba en el singular Espacio XC, obra del escultor catalán Xavier Corberó, una espectacular construcción de 4.500 metros cuadrados que se alza a las afueras de la ciudad. Todo ello se enmarcó en un intento por fusionar el mundo de la moda y el de la arquitectura y el diseño, y acogió las propuestas de los 22 diseñadores participantes.

El espacio es, sin duda, una joya arquitectónica desconocida para la mayoría, que se convirtió en escenario incomparable para los diseñadores participantes, con sus galerías de cemento, las diferentes alturas, el oculto jardín zen... A todo esto hay que unir la libertad de formato a la hora de presentar sus colecciones de la que han gozado los diseñadores. Además, no solo se pudo disfrutar online de las presentaciones de cada diseñador, sino que también de mini entrevistas a cada uno de ellos, contenidos accesibles sobre el behind the scenes, el backstage, cómo se preparan las modelos, el estilismo, los fittings, y en general todo lo que ocurre off the record mientras se prepara una colección.

Y sí, el formato digital funciona, de eso no hay duda, pero ha quedado claro en esta edición de la 080 que los diseñadores no quieren conformarse con una semana de la moda totalmente digital, ya que una de las tendencias al alza en estos días han sido los eventos que las propias marcas o revistas han organizado, para compartir en grupo y en offline los estrenos de los fashion films. Álvaro Calafat, por ejemplo, invitó a un grupo de clientes y amigos al hotel Pulitzer para que pudieran tocar las prendas de la colección; Guillermina Baeza organizó un evento en el centro Alura donde comentó su colección con los invitados; y Eiko Ai compartió el momento con sus seguidores en el hotel Edition, en una actividad organizada por la revista Metal. Aunque también hay diseñadores como Paloma Wool que se muestra totalmente cómoda con el formato digital. "No puedo extrañar algo que no conozco", dijo en referencia a su experiencia, que empezó en la anterior edición y hasta ahora se ha ceñido a la virtualidad.

Marta Coca, directora de la 080, una mujer atenta a las últimas tendencias, reconoce que es consciente de que el sector tiene ganas de reencontrarse y se muestra "encantada de que pasen estas cosas" ahora que ya no hay restricciones por la pandemia. A pocos se les escapa que esa añoranza de ver y tocar debería motivar a la organización a unir la plataforma digital con algo más palpable para la próxima edición. Algo que por ahora es una incógnita.

Moda sin género

La moda sin género o genderless (un anglicismo que se utiliza cada vez más en el sector) ha pisado fuerte en esta edición como una de las grandes tendencias, muy a tener en cuenta para el futuro más cercano. Se trata de una dirección que han tomado sobre todo los diseñadores más jóvenes. "Es una cuestión de visión del mundo", contaba el diseñador Louis Rubi, para quien "hay demasiadas reglas en el universo de la moda y al final nos coartan de llevar cosas que nos hacen felices". Por eso, su firma "rompe barreras para inspirar" y huye de "dar una imagen icónica perfecta de cómo debería ser la belleza".

Si prestamos algo de atención a los números, y de acuerdo con encuestas recientes, al menos 56% de la generación millennial y 50% de los centennials consideran que las ideas binarias del género son anticuadas y obsoletas. Si cada vez con más frecuencia estas generaciones disfrutan de la libertad de expresar quiénes son por medio de la moda, está claro que la propuesta género es de suma importancia en la actualidad.

La moda genderless consiste básicamente en creaciones de ropa pensada para que puedan lucirlas perfectamente todo tipo de personas (independientemente de su sexo e identidad de género). Antes le llamábamos unisex, pero hoy se conoce como moda genderless y se caracteriza por tener plena libertad e invita a las personas a vestirse con creatividad según su personalidad y preferencias. Más allá de un día ponerse camisa y corbata y al otro falda, se pude ver cómo muchos personajes y celebridades explotan esta libertad para crear looks realmente memorables.

Además de Louis Rubi, en el programa destacaron nombres como Paloma Wool, el vasco Eñaut, Is Coming, Escorpion, Júlia G Escribà y Txell Miras el lunes 25, o Eiko Ai, Custo Barcelona, Antonio Marcial y Lola Casademunt by Maite el martes 26. El miércoles 27 Álvaro Calafat, Guillermina Baeza, Martin Across, Lebor Gabala, The (Real) García y Moisés Nieto; y el jueves 28 All That She Loves, Y_Como, The Label Edition, Paolamolet y Avellaneda.

Eñaut en la 080

El diseño vasco estuvo representado, una vez más, por la firma Eñaut, cuyo desfile se proyectó online el primer día de esta 080. Para su quinta colección, Eñaut se ha inspirado en los flysch, los conjuntos de rocas que reflejan la historia del planeta en capas que descubren su evolución, contada en millones de años. Este libro natural, la tierra que pisa desde su infancia, es su punto de partida. Sus colores son (como en los mantos pétreos) el negro, el gris y el blanco. Capas de sedimentos y de roca que alternan dureza y morbidez, como los materiales que utiliza: poliéster reciclado, lana regenerada, piel vegana, tricot y elementos orgánicos. El diseño vasco estuvo representado, una vez más, por la firma Eñaut, cuyo desfile se proyectó online el primer día de esta 080. Para su quinta colección, Eñaut se ha inspirado en los flysch, los conjuntos de rocas que reflejan la historia del planeta en capas que descubren su evolución, contada en millones de años. Este libro natural, la tierra que pisa desde su infancia, es su punto de partida. Sus colores son (como en los mantos pétreos) el negro, el gris y el blanco. Capas de sedimentos y de roca que alternan dureza y morbidez, como los materiales que utiliza: poliéster reciclado, lana regenerada, piel vegana, tricot y elementos orgánicos.

Uno de los diseños de Eñaut presentados en la 080 Barcelona. Esta estructura de líneas minerales diferenciadas de los flysch se revela en los estampados de rayas y los plisados, así como en la composición dual de las piezas: dos mitades enfrentadas que crean un todo. El joyero artesano Tò Garal y la marca de bolsos Nonnai, cómplices creativos de Eñaut, han creado piezas ad hoc para esta colección.



Nacido en Gipuzkoa y afincado en Barcelona, Eñaut se graduó en 2017 en Diseño de Moda en el IED y puso en práctica lo aprendido con Llamazares y Delgado y Josep Abril, con quien participó en dos ediciones de la 080. Tras unos meses en la industria, sintió que era el momento de lanzarse en solitario, creando Eñaut en septiembre de 2018. Ese mismo año ganó el concurso REC.0 /080 Barcelona Fashion al Mejor Diseñador. Debutó en la 080 Barcelona Fashion en junio de 2019 presentando Newfoundland, que ganó el premio a mejor colección de diseño emergente. Con una estética minimalista, presta mucha atención al detalle, mima su patronaje y apuesta por una filosofía ética y sostenible. Su moda está pensada para el hombre actual, preocupado por su imagen, amante del arte y el diseño.