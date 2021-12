Dos jóvenes se salvan de un gran incendio en un edificio de Nueva York descolgándose por la fachada

Dos adolescentes de 13 y 18 años han logrado salvarse de brutal incendio ocurrido en un apartamento de Nueva York al escapar del fuego saliendo por la ventana del edificio y descender por un poste antes de que llegasen los bomberos para socorrerlos y sofocar las llamas.



El suceso fue grabado por los testigos de lo sucedido y el vídeo se ha hecho viral por la manera en la que ambos jóvenes logran salvarse saliendo de un cuarto piso a gran distancia del suelo.





2 teens lower themselves 4 stories to safety via a pipe at a 2nd alarm fire in Manhattan today. Unfortunately 1 relative died & the other in critical condition. Prayers to the family. pic.twitter.com/LSrsSbHqQy